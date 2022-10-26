AK Parti'nin gerçekleştireceği, "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Yalnızca o 3 partiye davet gitmedi

AK Parti'de gözler 28 Ekim'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin vizyon belgesini açıklayacağı programda "Türkiye Yüzyılı" vurgusu yapılacak.

11 PARTİYE DAVET GİTTİ

"Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve İYİ Parti genel başkanları davet edildi.

ÇOK SAYIDA İSİM DAVET EDİLDİ

Programa ayrıca sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri, STK temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, Romanlar, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, bazı muhalif gazeteciler ile sosyal medya fenomenlerinin de davet edildiği duyurulmuştu.

3 PARTİYE AMBARGO

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek konuşmacı olacağı açıklandı. Öte yandan programa sadece DEVA, Gelecek ve HDP yönetimleri davet edilmedi.

"TÜRKİYE'NİN YÜZYILI YENİ NESİLLERE BIRAKACAĞIMIZ EN BÜYÜK MİRASIMIZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Yüzyılı" mottosunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Bizim için bu yıl dönümü, sadece yeni devletimizin ikinci asrının başlangıcını ifade eden bir takvim değişikliği olmanın ötesinde manalara sahiptir. İşte bu anlayışla, Anadolu toprakları üzerinde son 1000 yılda kurduğumuz üçüncü devletimiz olan Cumhuriyetimizi, siyasi, ekonomik, sosyal, diplomatik alanlarda milletçe hayalini kurduğumuz seviyeye çıkartacak atılımın adını 'Türkiye Yüzyılı' koyduk. Ülkemizin ve medeniyetimizin tüm kazanımları üzerinde yükselteceğimiz bu vizyon, yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır. Uzunca bir süredir dile getirdiğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarını Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolundaki basamaklar olarak görüyoruz. Üstelik bu atılımı, dünyanın tarihi dönüşüm yaşadığı bir dönemde hayata geçiriyoruz."

Türkiye'nin içinde bulunduğu sürecin, siyaseti, ekonomisi, sosyal ve kültürel gelişmeleriyle dünyada olup bitenlerden bağımsız olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Dünya, geçtiğimiz asrın ortalarına doğru faşizmin sultasından 30 yıl önce de komünizmin hezeyanlarından kurtulmuştu. İnşallah bu dönemde de dünyamız, parıltılı kavramların ambalajı içinde önümüze getirilen ve insan fıtratını bozarak onu yeniden felaketin eşiğine sürükleyen sapkın dayatmalardan kurtulacaktır.

Türkiye Yüzyılı hedefimiz, sadece milletimizin refahını yükseltme, sadece ülkemizi bölgesel ve küresel güç haline getirme gayesi taşımıyor. Bu, aynı zamanda inanç, kültür, medeniyet köklerimizi de yeniden ihya edeceğimiz bir atılımın adıdır. Bunun için 85 milyon vatandaşımızın her birine seslenerek diyorum ki; gelin Türkiye Yüzyılı'nı geçtiğimiz 20 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde hep birlikte inşa edelim. Gelin bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ü, ülkemizin en büyük atılımının başlangıç noktası haline getirelim."