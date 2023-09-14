Adalet Bakanlığı, TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma açılmasına izin verdi - Son Dakika

Adalet Bakanlığı, TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma açılmasına izin verdi

Adalet Bakanlığı, TSK\'ya iftira atan CHP\'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma açılmasına izin verdi
Son Güncelleme: 14.09.2023 12:31

Son dakika: Adalet Bakanlığı, canlı yayında ''Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı'' diyen CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında hakkında soruşturma açılmasına izin verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, TV100'de yayınlanan bir programda TSK'ya yönelik yapmış olduğu yorumlarından dolayı "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Ancak Tanrıkulu'nun dokunulmazlığı nedeniyle bakanlığın soruşturmaya izin vermesi gerekiyordu. Adalet Bakanlığı'ndan soruşturmaya izin çıktı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ MECLİS'E SEVK EDECEK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İzin konusu ile ilgili dosya geldi ve izin verildi. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız Meclis'e sevk edecek" dedi.

TALEP DÜN BAKANLIĞA İLETİLMİŞTİ

Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçuyla soruşturma izin talebi dün Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.

NE OLMUŞTU?

Sezgin Tanrıkulu katıldığı canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de tartışılabileceğini söylemişti. Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" ifadelerini kullanmıştı. Tepki çeken sözlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında soruşturma açmıştı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 08/09/2023 tarihinde TV100 isimli kanalda yayınlanan Özgür İfade Programının canlı yayınına telefonla bağlanarak yapmış olduğu yorumlarından dolayı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301. Maddesinde düzenlenmiş olan 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesinde düzenlenmiş olan 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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Son Dakika Politika Adalet Bakanlığı, TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma açılmasına izin verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı, TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma açılmasına izin verdi - Son Dakika
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