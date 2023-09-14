Adalet Bakanlığı, TSK\'ya iftira atan CHP\'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma açılmasına izin verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, TV100'de yayınlanan bir programda TSK'ya yönelik yapmış olduğu yorumlarından dolayı "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Ancak Tanrıkulu'nun dokunulmazlığı nedeniyle bakanlığın soruşturmaya izin vermesi gerekiyordu. Adalet Bakanlığı'ndan soruşturmaya izin çıktı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ MECLİS'E SEVK EDECEK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İzin konusu ile ilgili dosya geldi ve izin verildi. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız Meclis'e sevk edecek" dedi.

TALEP DÜN BAKANLIĞA İLETİLMİŞTİ

Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçuyla soruşturma izin talebi dün Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.