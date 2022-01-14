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Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz - Son Dakika

Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz

14.01.2022 11:08

Son dakika: İYİ Parti Lideri Meral Akşener, öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili ilk açıklamasında "Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklama yapan Akşener, öldürülen PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'le ilgili de ilk kez konuştu.

"BİLDİĞİM KADARIYLA ERDOĞAN'IN KONUYLA İLGİLİ BİLGİSİ YOK"

Akşener, "Bildiğim kadarıyla Erdoğan'ın konuyla ilgili bilgisi yok. Kimsenin bir laf etmediğine dair söylemleri çok ilginç. Sanki Sayın Başkanlarına karşı duydukları gıcıklığı bize döktüler.

"O LAHMACUNLARIN PARASI MİLLETİN CEBİNDEN ÇIKMIŞ"

2011'de açılım, saçılım denilen sürece karşı çıkmış insanlarız. 2010 yılında bir Kürt öğrencimin aramasıyla meşhur çadırlarda Atatürk'ün ve Türk bayrağının çıkarıldığını ağlayarak bana bildirmişti. Çadır mahkemeleri, Megri Megri şarkılar, lahmacun ısmarlayan valiler, hem de tam 29 Ekim'de ABD bayraklarıyla geçen peşmergeler, şimdi gelelim bugüne Semra Güzel milletvekilinin fezlekesi gelecek.

"PKK İLE MASAYA OTURANLARIN HER BİRİNİN FEZLEKESİ GELMELİ"

Semra Güzel'in fezlekesi gelecek Meclis'e bu fezlekeye arkadaşlarım 'Evet' oyu verecek. İYİ Parti'nin tutumu teröre yataklık konularında açık ve nettir. Burada sorunumuz yok. Umarım rahatlamışlardır ama şimdi o Türkiye bayrağını çıkarma emrini veren zatlar OSLO'da 'Ben verdim talimatı' demişti. PKK'yle masaya oturanların her birinin fezlekesinin gelmesi gerekiyor. Onlar getirmezse biz getireceğiz" ifadesini kullandı.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI 13. CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Karşıma aday çıkaramıyorlar" açıklaması da sorulan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Millet İttifakı'nın adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak" yanıtını vermekle yetindi.

"NEBATİ'YE EKONOMİYİ ÖĞRENMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM"

Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bu sabah yaptığı "Haziran 2023'te enflasyon tek haneli olacak" açıklamasının sorulması üzerine ise "TÜİK Başkanı ve MB başkanı da değişecek. Malum yazlık kışlık bir durumu var orada. Nebati'nin gözlerindeki ışığa da bakacaklar. Ben kendisine ekonomiyi ve matematiği öğrenmesini tavsiye ediyorum" yanıtını verdi.

YORUMLAR (1)
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Halkların Demokratik Partisi, Meral Akşener, İYİ Parti, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz - Son Dakika
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