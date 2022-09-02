CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıları göreve iade vaadine Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Bu milleti aldatmaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "KHK'lıları göreve iade edeceğiz" şeklindeki sözlerine de değindi.

"BÖYLE BİR YETKİN YOK"

Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Böyle bir yetkin yok, bu milleti aldatmaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal kendini buğday ambarında zannediyor. Herhangi bir gücü yok, kendisine milletin verdiği yetki yok. Türkiye bir hukuk devleti, siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının yetkilerini kendinde kullanıyorsun? Böyle bir yetkin yok, bu milleti aldatmaktır. 'Ben şu anda yargıyım, hem hakimim hem savcıyım, gelince bunların hepsini serbest bırakacağım' anlamına geliyor. Bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değil. 2023 seçimlerine yönelik yalanlardan" ifadelerini kullandı.

"NASIL OLDUYSA TEKNOFEST'E UĞRADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında da değerlendirmede bulunarak, "Bay Kemal maalesef partisinin içindeki vekillere sahip değil. Kendi vekili kalkıp SİHA'ları terör örgütleriyle mukayese ettiğini bilmiyor. 'TB2, TB3 nedir?' diye soruyor. Haberi yok. İHA hakkında dersini de iyi çalışmamış. Nasıl olduysa Samsun'a uğrayıverdi" dedi.