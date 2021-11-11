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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

11.11.2021 19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan arasındaki ticaret hacmini 6 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Macaristan arasındaki ticaret hacmini 6 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, baş başa görüşmenin ve Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı ve heyetini Ankara'da misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bugün dost ve müttefik Macaristan'da 2013'te kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 5. Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, görüşmelerde iki ülke ilişkilerini kapsamlı biçimde ele aldıklarını söyledi. Erdoğan, gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmede, etraflıca konuları değerlendirme fırsatı bulduklarını vurguladı.

Uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik ve ticaret ilişkilerimiz hamdolsun her geçen gün gelişiyor. Mevcut rakamlar ticaret hacmimizin yıl sonu itibarıyla, gerçi bizde 3 milyar dolar gibi gözükse de değerli dostum 4 milyar diyor, biz de gökten ne yağar ki yer kabul etmez diyoruz ve bununla beraber yola devam edip ilk etapta ikili ticaretimizde inşallah 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda atabileceğimiz ortak adımları bugün Sayın Başbakan'la ayrıntılı şekilde mütalaa ettik. Yatırımcılarımızın Macaristan'a olan ilgisinin artmasından memnuniyet duyuyoruz. 500 civarında firmamızın faaliyet gösterdiği Macaristan'da yaklaşık 700 milyon dolarlık Türk ekonomik varlığı bulunuyor. Bu rakamın devam eden ve planlanan yatırımlarla 3 milyar dolar düzeyine çıkmasını bekliyoruz. Değerli dostumun ve Macar makamlarının da desteğiyle inşallah bu hedeflerimizin de üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Türkiye olarak biz de Macar yatırımcılara gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz ve bütünüyle iş çevrelerimiz 3. ülkelerde iş birliklerini artırıyor."

"2024 yılını Türkiye Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız"

Türk ve Macar girişimcilerin, Afrika kıtasındaki ortak yatırımlarını takdirle karşıladıklarını dile getiren Erdoğan, iki ülkenin NATO müttefikleri olarak savunma sanayisinde büyük iş birliği potansiyeline sahip olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100. yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını Türkiye Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız. Bu kapsamda gerçekleştireceğimiz etkinlikler ortak tarih ve kültürümüzün daha iyi tanıtılmasına vesile olacaktır. Konsey toplantımız 2016 yılında Macaristan'da yakalanan 101 parça tarihi eserin bugün Türkiye'ye yeniden kavuşmasına da vesile oldu. Bundan ötürü Sayın Başbakan'ın şahsında tüm Macar makamlarına gösterdikleri hassasiyet ve yürüttükleri yakın iş birliği için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu adım, kültür varlığı kaçakçılığını önlemekte istekli ve kararlı olunması halinde etkin mücadelenin mümkün olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Macar dostlarımız tarafından sergilenen bu iş birliğinin başka ülkelere de örnek olmasını temenni ediyorum."

"Yarınki toplantıya milletçe çok büyük önem veriyoruz"

Yarın İstanbul'da yapılacak Türk Konseyi Zirvesi'ne Orban'ın da katılacağını hatırlatan Erdoğan, Macaristan'ın 2018 yılından bu yana Türk Konseyi'nin gözlemci üyesi olduğunu, konseyin Avrupa'daki temsilcilik ofisine ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Stratejik ortağımız Macaristan'la Türk Konseyi'nin yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası platformlarda yürüttüğümüz iş birliği ve dayanışmayı daha ileri noktalara taşımakta kararlıyız. Yarınki konsey toplantısı, özellikle ilk defa bir uluslararası toplantıyı, malum tarihi itibarıyla bizim için Yaslı Ada olan şimdi ise adını Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak koyduğumuz ve A'dan Z'ye yenilediğimiz bu güzel adamızda inşallah ilk toplantımızı yapacağız. Bu bakımdan yarınki toplantıya milletçe çok büyük önem veriyoruz. Hele hele bunu bu konsey toplantısıyla başlatmayı da bizler bir iftihar vesilesi olarak görüyoruz. Stratejik ortağımız Macaristan'da buna başlayışımız bize ayrıca ayrı bir güç katmaktadır."

Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinde özellikle Türkiye'ye her an gerekli desteği veren Başbakan Orban'a ve Macaristan'a teşekkür eden Erdoğan, "Üyelik sürecimize verdikleri güçlü desteği her zaman anacağım, anmaya devam edeceğim. Görüşlerimizin, Birlik içinde anlaşılması konusunda sağladıkları katkıların güçlenerek sürmesini temenni ediyorum." dedi.

Konsey toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, iki ülke bakanlarının karşılıklı yaptıkları çalışmalardan elde ettikleri neticeyi, 9 anlaşmayla taçlandırmalarından dolayı ayrıca teşekkür etti.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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