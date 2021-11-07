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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil

07.11.2021 20:41

Son dakika: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Türkkan için "Bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi, yenilir yutulur bir şey değildir." diyen Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik de konuşarak "Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor." açıklamalarında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil - Son Dakika
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