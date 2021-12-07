Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin, "Siz daha muhalefetteyken kurumların kapısına dayanıp, isteklerinizi ve kendi rakamlarınızı kurumlara dikte etmeye çalışıyorsanız, hayal dünyanızda iktidar olsanız kim bilir kurumlara ne baskılar yaparsınız." dedi.

Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından soru ve eleştirileri yanıtladı.

Kanal İstanbul Projesi'ni " Türkiye'nin mega projelerinden biri" olarak tanımlayan Oktay, Kanal İstanbul Projesi'nin Türkiye'ye her açıdan değer katacak hamlelerin başında geldiğini belirtti.

Projenin, Karadeniz havzasında son yıllarda artan ticaret hareketliliğini, liman ve gemi sayılarındaki artışa bağlı olarak oluşan İstanbul Boğazı'nın trafik yükünü ve trafiğe bağlı tüm riskleri azaltacağına dikkati çeken Oktay, şöyle devam etti:

"Kanal İstanbul, yüzde 52'si yeşil alanlardan oluşan Türkiye'nin en stratejik ve çevreci şehircilik projesidir. Tabii Akdeniz'de denklemleri değiştiren Türkiye, Marmara ve Karadeniz'de böyle önemli adımlar atınca rahatsız olurlar. Bulduğumuz doğal gaz rezervlerini, kendi imkanlarımızla çıkaracak ve milletimizin kullanımına sunacak olmamızdan rahatsız olurlar.

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki eleştirilerden ve sorulardan biri neydi biliyor musunuz? 'Karadeniz'de bulduğunuz doğal gaz da hayal herhalde öyle bir şey yoktur.' Gerçeklerden, bilimsellikten, Türkiye ile ilgili güzel bir haberden mutlu olmaktan uzak olursunuz. 2023'te doğal gazı Filyos'a getirdiğimizde de işletmeye aldığımızda da zaten kullanmaya başlayacaksınız; ilk kullananlar da siz olacaksınız. Sınırlarımızın dibinde kurmaya çalıştıkları terör devletini yerle bir edince rahatsız olurlar. Savunma sanayinde yakaladığımız yerlilik oranını kimya sanayine, ilaç sanayine, demir çeliğe, lityuma, çinko ya da diğer alanlara yayacağımızı söyleyince rahatsız olurlar."

-"Ülkemizi muhtaç ve zayıf göstermek istiyorlar"

Türkiye'nin kendi gerçeklerine göre attığı, yeni ekonomik tercihler de dahil her türlü bağımsız adımdan rahatsız olanların Türkiye'nin el açmasını istediğini dile getiren Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orman yangınlarıyla eş zamanlı başlattıkları 'help Turkey' suni kampanyasında olduğu gibi, ülkemizi muhtaç ve zayıf göstermek istiyorlar. Öyle bir Türkiye yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı gibi bir milli mutabakat zemini üzerinde yükselen, kendi kararını kendisi veren, en kritik ihtiyaçlarını kendisi üreten, bölgede söz sahibi ve kendi göbeğini kendisi kesen bir Türkiye var. Sizin mektup yazarak el açtıklarınıza muhtaç olmadık, olmayacağız. 84 milyon vatandaşımız ve gözünü, gönlünü Türkiye'ye çevirmiş gönül coğrafyamız için başka Türkiye yok. Hepimiz için başka Türkiye yok. Ülkemizin gerçeklerine uyumlu şekilde yerli ve milli politikalarla milli duruşumuzu sürdürmeye, 'olmasın' diye uğraştığınız mega eserleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz."

"Yetkiyi belirleyen halkın iradesidir"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin eleştirilere de değinen Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, Anayasa değişikliği referandumunun millet tarafından onaylanmasından sonra geçildiğini anımsattı.

"Yetkiyi belirleyen halkın iradesidir." ifadesini kullanan Oktay, "Bu sistem kuvvetler ayrılığının belirginleştiği, istikrarlı ve sonuç odaklı yürütme ihtiyacına yanıt verecek nitelikte, milli iradeyi daha da güçlü kılan bir yönetim sistemidir. Yeni sistem ile milletvekillerimiz daha önce hiç olmadığı kadar yasama sürecine katkı sağlama imkanına kavuşmuştur." dedi.

Bütçeye ilişkin eleştirilere ise Oktay, "Bu hususta önceki sistemden büyük bir fark söz konusu değildir. 'Bütçe hakkı nasıl Meclisimizin elinden alınmıştır?' O halde haftalardır gece gündüz birlikte neyi konuşuyor, neyi tartışıyoruz? Biz size burada neyin hesabını veriyor, neyin açıklamasını yapıyoruz? El insaf." yanıtını verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine ilişkin soru ve eleştiri geldiğini de anımsatan Oktay, "TÜİK, mesleki bağımsızlık, şeffaflık, tarafsızlık ve doğruluk ilkeleriyle faaliyet gösteren köklü bir kurumumuzdur. TÜİK'in ürettiği istatistiklere doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir makam veya merciden müdahale edilemez. İstatistikler AB İstatistik Ofisi, ILO ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen yöntemlerle hesaplanmaktadır." bilgisini verdi.

TÜİK'in ürettiği istatistiklerin yerli/yabancı kurum ve uzmanların değerlendirmelerine açık olduğunu ve istatistiklerin en ayrıntılı düzeyde kamuoyu ile de paylaşıldığını aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"Biz, Sayın Kılıçdaroğlu kurumların kapısına dayanmaya zahmet etmesin, evinde oturduğu yerden bir tıkla tüm verilere erişebilsin diye araştırma yöntemleri de dahil her türlü bilgiyi e-devlete entegre ettik ama herhalde kendisinin akıllı cihazlarla pek arası yok. Siz daha muhalefetteyken kurumların kapısına dayanıp, isteklerinizi ve kendi rakamlarınızı kurumlara dikte etmeye çalışıyorsanız, hayal dünyanızda iktidar olsanız kim bilir kurumlara ne baskılar yaparsınız, Allah muhafaza. Ne idüğü belirsiz, bazı fiyat araştırmaları yapan oluşumlar üzerinden asırlık kurumlarımızı itibarsızlaştırma girişimiyle kimlerin çıkarına hizmet ediyorsunuz? Bunu da açıklayın isterseniz.

Sırada hangi kurum var? Bunu da söyleyin. Abileriniz ve vesayet odaklarınız hangi kurumu yıpratmanız talimatını verdi? FETÖ ile mücadele eden güvenlik güçlerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatımız mı? Terör örgütlerinin korkulu rüyası olan Türk Silahlı Kuvvetleri ya da savunma sanayi kurumlarımız mı? TÜİK, Dünya Bankasının 174 ekonomide ulusal istatistik sistemlerinin performansını ölçtüğü 'İstatistiksel Performans Endeksi'ne göre, en yüksek performansların yer aldığı yüzde 20'lik dilimde yer alacak kadar doğru göstergelerle çalışan bir kurumdur. Türkiye İstatistik Kurumu, toplumun her kesimine yönelik karar alma aşamalarında en güvenilir yol gösterici olmaya devam edecektir."

"2002'den bugüne asgari ücret 15 kat artmıştır"

Oktay, asgari ücretin dolar ve avro cinsinden gerilemesi konusunun çarpıtılmaya devam ettiğini kaydetti.

Ekonomide "günlük kuru alarak hesap yapma" yönteminin olmadığını aktaran Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"2002'den bugüne asgari ücret 15 kat artmıştır ve bunu daha da yüksek seviyelere taşıyacağız. Bunu da biz yapacağız hem de çok kısa bir sürede. Siz ondan da rahatsız olacaksınız ama rahatsız olsanız da biz bunu yapacağız.

İhracatımıza yönelik te birtakım laflar edildi. Kasım itibarıyla 221 milyar dolar ihracata ulaştığımız nedense çok önemsiz sanılıyor. Ülkemiz, tarihinde ilk defa 220 milyar dolar sınırını aşmıştır. Son bir yıldır her ay ihracat rekorları kırıyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85 seviyelerine dayandı. İhracattaki 97 faslın neredeyse tamamında artış yaşanıyorken bu başarıları yok saymak maalesef çok üzücü. Cari açıktaki iyileşme de önemsiz ve sürdürülemez sanılıyor. Ağustos ve eylül aylarında cari fazla verdik ve bunu turizm gelirlerimizin salgından etkilenmiş olmasına ve enerji fiyatları artıyor olmasına rağmen başardık. İnşallah hem enerji faturamızın yerli ve milli kaynaklarla azalmasıyla hem de artan turizm gelirlerimizle cari dengede iyileşmeyi asıl o zaman göreceksiniz."

"Bu bütçe geçerliliğini yitirdi." iddialarına da değinen Oktay, "Döviz kurlarında artış bazı bütçe giderlerinde artışa neden olurken bazı gelir kalemlerinde de iyileşme sağlamaktadır. Toplam bütçe dengesi açısından bu etki sınırlı ve yönetilebilir bir düzeydedir." dedi.

Uyuşturucu bağımlılığı konusundaki iddialar üzerine ise Oktay, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadelede Avrupa ülkeleri arasında lider konumda olduğunu söyledi.

Bu bilginin Avrupa Birliği verileri ile de sabit olduğunu belirten Oktay, "Türkiye'de, yaşam boyu madde kullanım yaygınlığı Avrupa'nın 10'da 1'idir. Ülkemiz uyuşturucu arzının önlenmesi ile ilgili mücadelede dünyada çok ciddi başarılar sağlamış ülkelerin başında gelmektedir. Düzenlenen uyuşturucu operasyonu sayısı, yakalanan şüpheli ve ele geçirilen uyuşturucu madde miktarları ile 2020 Cumhuriyet tarihi rekorlarının kırıldığı yıl oldu." diye konuştu.

"Milletime havale ediyorum sizi"

Oktay, konuşmasının ardından bazı soruları yanıtladı.

Soru önergelerinin yanıtlanması konusuna ilişkin Oktay, "Benim cevap verme oranım yüzde 24 değil yüzde 75,56'dır. Milletime havale ediyorum sizi." dedi.

AK Parti hükümetinin cevap verme oranının ise yüzde 64 olduğunu belirten Oktay, "Kurumlarda toplam kaç tür evcil hayvan besleniyor? Bu hayvanların bakımını karşılamak için kaç kişi çalışıyor? Hayvanların bakımı ve ihtiyaçları için ayrılan ödenek? Kaç yem türü alındığı. Türkiye genelinde adı 'Barış veya Savaş' olan ve hala hayatta olan kaç yurttaş olduğu." gibi soruların geldiğini söyledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesi operasyonlara ilişkin de sorular geldiğini dile getiren Oktay, "Bu bilgiler kimler adına talep edilmektedir?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelmemesi konusunda da eleştiriler yapıldığını söyleyen Oktay, "Bize örnek olarak gösterdiğiniz o ülkelerin hiçbirisinde de Amerika ve Fransa buna örnektir, Cumhurbaşkanı Meclis'te bütçe sunmaz." ifadesini kullandı.

(Bitti)