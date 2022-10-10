Son dakika haber... AB ve NATO'dan Rusya'nın saldırılarına kınama - Son Dakika
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Son dakika haber... AB ve NATO'dan Rusya'nın saldırılarına kınama

10.10.2022 16:04
Son dakika haber... AB ve NATO'dan Rusya'nın saldırılarına kınama

Son dakika haberleri... Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kente saldırı düzenlemesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan kınama mesajları geldi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kente saldırı düzenlemesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan kınama mesajları geldi.

Avrupa Birliği Komisyonu; Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de aralarında bulunduğu birçok noktayı hedef alan füze saldırılarını kınadı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "barbarca" olarak tanımladığı Rusya'nın saldırılarına 21. yüzyılda yer olmadığını belirtti. Avrupa Komisyonu'nun günlük toplantısında konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, "Sabah trafiğinde okula veya işe giden insanların hedef alındığı barbarca ve korkakça saldırılar" dedi. Saldırıları, uluslararası insan hakları hukukunun ihlali olarak nitelendiren Stano, Rusya'nın bu ve diğer savaş suçlarından sorumlu tutulacağını da sözlerine ekledi.

Belarus'a uyarı

Komisyon ayrıca, Belarus'a Rusya'nın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ve uluslararası hukuku ihlal eden "acımasız gayrimeşru teşebbüsüne" karışmaktan uzak durma çağrısında bulundu. Belarus halkının büyük çoğunluğuna karşı, ordunun savaşa katılmasının muhtemel sonuçlarını değerlendiren Stano, "Belarus ordusunun bu savaşa doğrudan katılımı ya da herhangi bir eylemi, yeni ve güçlü kısıtlayıcı tedbirlerle karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

"NATO, Ukrayna halkını desteklemeye devam edecektir"

NATO'dan da Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına tepki gecikmedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştüm. Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıyı hedef alan korkunç ve ayrım gözetmeyen saldırılarını kınadık. NATO, ne kadar uzun sürerse sürsün Kremlin saldırılarına karşı koyan cesur Ukrayna halkını desteklemeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

Rusya ve Belarus'tan ortak askeri birlik kararı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Bağımsız Devletler Topluluğu'nun gayri resmi liderler zirvesinde ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi. Rusya ile Belarus arasında imzalanan Birlik Devleti Anlaşması çerçevesinde 2 gün önce askeri birliklerin oluşturulmaya başlandığını belirten Lukaşenko, "Birlik Devletleri'nin, Batı sınırlarında ağırlaşan koşullar nedeniyle Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti olarak ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaştık. Tehditler üst seviyeye ulaşırsa birlik devletlerin güçlerini kullanmaya başlayacağız. Bu oluşumun öncüsü her zaman söylediğim gibi Belarus Silahlı Kuvvetleridir. Bu oluşumun hazırlıkları 2 gündür sürdürülüyor" diye konuştu. - BRÜKSEL

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Kiev, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber... AB ve NATO'dan Rusya'nın saldırılarına kınama - Son Dakika

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