Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik (2)

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ŞANTİYESİNDE İNCELEME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü'yü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Adana Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Karaismailoğlu ardından Vali Elban ile basına kapalı toplantı yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, ardından Seyhan Nehri üzerinde Adana'nın Çukurova ilçesi ile Yüreğir'i birbirine bağlayacak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çalışmalarını yerinden görmek üzere şantiyeye geldi, incelemelerde bulundu. Burada konuşan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Sadece son birkaç ay içinde Türk mühendisliğinin gurur projelerinden, dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü 'nü 4 yıl gibi bir hızla tamamladık; milletimize sunduk. Hemen peşinden, Tokat 'ı, havalimanı ile buluşturduk. 16 ile hizmet veren Malatya çevre yolunu açtık; Antalya 'da Phaselis Tüneli'yle güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanını vatandaşlarımıza sunduk. Rize-Artvin Havalimanı'nı yalnızca Karadeniz 'in değil, dünyanın hizmetine sunduk. Bu işler, bu hizmetler rastgele olmuyor, Ulaşım ve Lojistik Ana Planı çerçevesinde devlet aklıyla planlanıyor. Ülkemizin ticarete, ulaştırmaya, turizme, sosyal yaşama dair iç dinamikleri değerlendiriliyor. Elbette bununla da yetinilmiyor, dış ülkelerle ticari faaliyetler başta olmak üzere ülkemize fayda üretecek her türlü ilişki hesaba katılıyor. Sonunda devlet himayesinde, bilimsel çalışmalarla şekillendirilmiş eserler ortaya çıkıyor. Onun için bu eserlerimiz dünyadaki sayılı mühendislik projelerindendir. Bizler günü geçiştirmeye çalışanlardan hiç olmadık, olmayız. Bizler çocuklarımızın geleceğini aydınlatmak, ülkemizi hak ettiği yere, dünyanın süper güçleri arasına sokmak için çabalıyoruz. Bunun altyapısını hazırlamak da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizim sorumluluğumuzdadır." '2023'ÜN İLK YARISINDA HİZMETE AÇACAĞIZ' Başkalarının söylediklerine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetlerinden ödün vermeden millet için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "O nedenle hem iç hem de dış entegrasyonu sağlayan, dünyayı Türkiye 'ye bağlayan eserlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için 1 milyar 351 milyon liranın üzerinde bir yatırım planladık. Köprümüz, bin 669 metre uzunluğunda 23 açıklıklıdır. Yapım çalışmalarında geçtiğimiz yıl köprü ayağı temeli, forekazık imalatları, döşeme kiriş imalatları, temel elevasyon betonu imalatlarını gerçekleştirdik. Yapımına Ağustos 2021'de başladığımız köprüde yüze 56 oranında fiziki gerçekleşme sağladık. Projemizi 2023 yılının ilk yarısında hizmete açacağız. 15 Temmuz Şehitler Köprümüzün hizmete girmesiyle, şehrimizin Kuzey bölgesindeki trafikte büyük bir rahatlama olacak. Adana'nın; Stadyum, Çukurova Üniversitesi Alparslan Türkeş Bilim Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana- Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantısı sağlanacak. Aynı zamanda, şehir içi trafik de çok daha güvenli hale gelecek. Türkiye'nin 6'ncı büyük şehri olan Adana'nın yoğun yerleşim alanlarının ortasında yer alan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü projesinde mümkün olduğunca az ayakla maksimum açıklıklarla barajın su tahliyesi önünde engel oluşturmamasına gayret ettik. Ulaşım ve altyapı politikalarımız ışığında; projelerimizi güçlü temellere oturtarak hayata geçiriyoruz. Böylelikle hayata geçirdiğimiz projelerle bölgesel kalkınmayı sağlıyor, vatandaşlarımızın refahını yukarılara taşıyoruz. Bu uğurda Adana'nın daha önce görmediği hizmetleri milletimizin hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler, ülke genelinde yaptığımız tünellerle, geçit vermeyen dağları aşıyoruz. Viyadük ve köprülerimizle derin vadileri hızlı, güvenli ve ekonomik olarak geçiyoruz. Bunun yanında kara yollarımızın şehir geçişlerinde de şehir içi trafiği rahatlatmak için çevre yollarını yapıyoruz. Bazen de şehir içindeki doğal dokularımız karşısında şehir içi trafiği rahatlatacak köklü çözümlere imza adıyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de yüz akı projelerimizden birisidir."