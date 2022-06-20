Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü'yü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Adana Valisi Süleyman Elban 'ı makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Karaismailoğlu ardından Vali Elban ile basına kapalı toplantı yaptı.

Karaismailoğlu: 'Polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden milletimiz için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz'

Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, Hacı Sabancı, Adana, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik (2) - Son Dakika

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