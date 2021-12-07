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Son dakika haber | TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri Genel Kurulda - Son Dakika

Son dakika haber | TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri Genel Kurulda

07.12.2021 21:37
Son dakika haber | TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri Genel Kurulda

Son dakika haberlerine göre CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, "Anayasa Mahkemesi kararlarını eleştirmek yerinde ve yararlıdır ama tanımamak, uygulamamak ve Anayasa Mahkemesini kapatmakla tehdit etmek, anayasal düzeni tahrip ve ilga girişimidir.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, "Anayasa Mahkemesi kararlarını eleştirmek yerinde ve yararlıdır ama tanımamak, uygulamamak ve Anayasa Mahkemesini kapatmakla tehdit etmek, anayasal düzeni tahrip ve ilga girişimidir. Normlar hiyerarşisi ters yüz edilmiştir." dedi.

CHP milletvekilleri, Meclis Genel Kurulunda görüşülen TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 2022 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 2022 yılı bütçesinin 1 trilyon 750 milyar lira olduğunu anımsattı.

Bütçe Meclis'e geldiğinde doların 9 lira olduğunu bugün ise 14 liraya çıktığını belirten Özkan, "Bu ateşi siz yaktınız. O nedenle bu bir veda bütçesidir, çürüyen sistemin düşüşüdür, sona gelindiğinin adıdır." diye konuştu.

İktidarın açıkladığı Orta Vadeli Program'a göre 2022 yılı için öngörülen dolar kurunun 9,7 lira, 2024 yılında öngörülen dolar kurunun 10,27 lira olduğunu kaydeden Özkan, "Bugün dolar 14 lira arkadaşlar, tam 14 lira. Bu nedenle, böylesi bir ortamda 2022 yılı bütçesini görüşmek anlamsızdır, çünkü plan yoktur, program yoktur, gerçekliği yoktur." ifadesini kullandı.

"Neden çocuklarımız okula aç gidiyorlar, neden okuldan aç geliyorlar, bu bir bütçeyse neden çocuklarımızın açlığıyla mücadele etmiyoruz?" diye soran Özkan, bütçenin bu sorunun cevabını veremeyeceğini söyledi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un "Yemek var ya okulda" sözleri üzerine Özkan, "Yok ya, varsa ben milletvekilliğini bırakacağım." yanıtını verdi.

Bu sırada AK Parti ve CHP sıralarından karşılıklı laf atışmaları yaşandı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Meclis'in yetkilerinin sınırladığını savundu.

Meclisin millet adına denetim yapma yetkisinin tamamen ortadan kaldırıldığını ileri süren Tutdere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, Meclis'te uygun bir müzakere ortamı kalmadığını dile getirdi.

"Vatandaş evinde elektriğe, suya muhtaç"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Meclis'in yetkilerinin kuşa çevrildiğini" öne sürdü.

Eski meclis başkanları için oda yapılmasını eleştiren Tanal, "Burada 10 Meclis Başkanı olacak, araç vereceksiniz, personel vereceksiniz, oda vereceksiniz, telefon vereceksiniz, elektrik vereceksiniz, su vereceksiniz; vatandaş evinde elektriğe, suya muhtaç." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in "Yalan" demesi üzerine Tanal, "Gel, kamera kayıtlarına bak." karşılığını verdi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, yazılı soru önergelerinin yanıtsız kaldığını, Sayıştay raporlarının da sansürlendiğini savundu.

Meclis çalışanlarının farklı statülerinin ve maaşlarının, "eşit işe eşit ücret" şiarıyla düzenlenmesi gerektiğini belirten Kılıç, milletvekili danışmanlarının özlük ve kıdem tazminatı haklarıyla ilgili düzenlemelerin de ivedilikle yapılması gerektiğini vurguladı.

Devlet bankalarından milyonlarca lira kredi çeken bazı şirketlerin vergi ödemediğini iddia eden Kılıç, "Bu halkın ödediği vergileri 5'li çetenin yollarına-köprülerine, saray beslemelerinin 2'nci, 3'üncü, 5'inci maaşına harcayanların ve her felakette IBAN vererek, vatandaşa el açarak para isteyenlerin hesabını, halkımızın ilk seçimde kapatacağını da çok iyi biliyoruz." görüşünü paylaştı.

"Kamuda ticari sır olmaz"

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CHP'nin verdiği soru önergelerinin çoğunun yanıtlanmadığını dile getirerek, "TRT'ye ilişkin 3,5 yılda tam 15 tane soru önergesi verdim, TRT'nin harcamalarını sordum. TRT kimin? Kamunun. Verilen tüm soru önergelerine cevap, 'Ticari sır' diye geldi. Kamuda ticari sır diye bir şey olmaz, her şey kamunun malıdır, her bilgiyi vermek zorundasınız." sözlerini sarf etti.

Siyasi iktidarın önce Meclis'e, sonra halka hesap vermek zorunda olduğunu söyleyen Antmen, iktidarın kimseye hesap vermediğini ileri sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kabaoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin güçlendirilmesi ve etkili kılınması gerektiğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin ve bağlayıcı olduğunu, bu konuda tartışma yapılmaması gerektiğini vurgulayan Kabaoğlu, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi kararlarını eleştirmek yerinde ve yararlıdır ama tanımamak, uygulamamak ve Anayasa Mahkemesini kapatmakla tehdit etmek, anayasal düzeni tahrip ve ilga girişimidir. Normlar hiyerarşisi ters yüz edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin iş yükünün azalması için adil yargılanma gerekleri yargı bütününde geçerli kılınmalıdır. Anayasa Mahkemesi sadece iş yükü fazla olduğu için değil, baskılar nedeniyle iş yükü artmaktadır."

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Sayıştay denetimi dışında tutulan işlemler ve kurumlar kategorisinin giderek yaygınlaştığını dile getirerek, bunun hukuk devleti ilkesine ağır darbe indirdiğini ifade etti.

Denetimden muaf tutulan Varlık Fonu'nun bunun en büyük kanıtı olduğunu anlatan Şahin, "Böylece, AKP'nin istediği dikensiz gül bahçesi, yani denetimsiz icraat ortamı hızla oluşturulmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet Denetleme Teşkilatı ve Sayıştay gibi tüm mekanizmaların içi boşaltılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, ödenen her 100 liralık faturanın içerisinde 11-12 lira kayıp kaçak bedelinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Namuslu vatandaşın cebinden kayıp kaçak bedeli olarak her yıl bu şirketlerin cebine 26 milyar lira para koyuyoruz. Bu kayıp kaçak bedelleri bir an evvel düşürülmeli." diye konuştu.

"Gençler yurt dışına göçüyor"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, genç işsizliğinin yüzde 25'in üzerine çıktığını, üniversiteli işsizlik oranının ise yüzde 14 olduğunu kaydetti.

Ne eğitimde ne de istihdamdaki gençlerin oranının ise yüzde 30 olduğunu aktaran Bankoğlu, "Cesaretinizi takdir etmemek mümkün değil gerçekten. Gençler yurt dışına göçüyor ve bakanlığınızın bu konuda yaptığı hiçbir şey yok. Sus, pus bakıyorsunuz. Bütçenizin yüzde 3'ünü gençlere ayırmışsınız, gelmişsiniz burada bir de Gençlik Bakanıyım diye oturuyorsunuz. Zahmet etmeseydiniz Sayın Bakan." dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise Spor Toto Teşkilatı'nın hasılatının Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinin dört katı olduğuna işaret ederek, kurum üzerinden çeşitli kuruluşlara denetimsiz bir şekilde 70 milyar lira aktarıldığını iddia etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise Adıgüzel'e, "Sen o kurumların listesini ver. Her seferinde aynı yalanı söylüyorsun. Yalancı." sözleriyle karşılık verdi.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar ise "Sayın Bakan, buradaki bütün arkadaşlar milletvekili, halk tarafından seçilen insanlar. Onlara 'Yalancı' diye hitap etme lüksünüz yok, böyle bir hitap tarzında bulanamazsınız, kimden olursa olsun." uyarısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, Milletvekili, Anayasa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber | TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri Genel Kurulda - Son Dakika


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