Son dakika haberi... CHP'li Aydoğan, İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki davayı eleştirdi Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberi... CHP'li Aydoğan, İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki davayı eleştirdi Açıklaması

21.04.2022 11:24
Son dakika haberi... CHP'li Aydoğan, İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki davayı eleştirdi Açıklaması

Son dakika haberleri... CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'da yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davaya ilişkin, "Bu dava, Bakan Soylu ile Sayın İmamoğlu...

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'da yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davaya ilişkin, "Bu dava, Bakan Soylu ile Sayın İmamoğlu arasındaki polemiğin, YSK üzerine evirtilerek yargının aparat olarak kullanılmaya çalışılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Aydoğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de "hak yemenin, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmediğini" söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki davaya işaret eden Aydoğan, İmamoğlu'nun, avukatı aracılığıyla davaya konu ifadeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine karşılık ona yönelik kullandığını, YSK'yi veya üyelerini hedef almadığını açıkladığını aktardı.

Bu davanın araştırılmadan ve soruşturulmadan yürütüldüğünü iddia eden Aydoğan, "Bu dava Bakan Soylu ile Sayın İmamoğlu arasındaki polemiğin, YSK üzerine evirtilerek yargının aparat olarak kullanılmaya çalışılmasıdır. Çok net bir siyasi sopa haline dönüştürülmüştür." sözlerini sarf etti.

İmamoğlu'nun, demokratik bir refleks olarak ve iptal edilen seçim dolayısıyla yaşadığı mağduriyet sonucu Soylu'ya cevap verdiğini belirten Aydoğan, iktidarın, İmamoğlu'na yönelik bu tür "haksız" dava veya faaliyetlerinin, İstanbulluların İmamoğlu'nu daha çok sevmesine ve sahip çıkmasına yol açacağını söyledi.

CHP'li Aydoğan, öte yandan mahkemenin "siyasi bir karar" vermesi halinde bunun, istinaf, Anayasa Mahkemesi ve AİHM'e götürülebileceğini de ifade etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksek Seçim Kurulu, Ekrem İmamoğlu, Aydoğan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... CHP'li Aydoğan, İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki davayı eleştirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... CHP'li Aydoğan, İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki davayı eleştirdi Açıklaması - Son Dakika
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