Son dakika haberi: EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU'NDA, ALTERNATİF FİNANSMAN ENSTRÜMANLARININ DA KULLANILMASI KARARLAŞTIRILDI - Son Dakika
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Son dakika haberi: EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU'NDA, ALTERNATİF FİNANSMAN ENSTRÜMANLARININ DA KULLANILMASI KARARLAŞTIRILDI

05.10.2022 17:57

Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, Arz güvenliğinin finansmanı kapsamında, bütçe imkanları çerçevesinde verilen desteğin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların alternatif finansman enstrümanlarını...

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, Arz güvenliğinin finansmanı kapsamında, bütçe imkanları çerçevesinde verilen desteğin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların alternatif finansman enstrümanlarını da etkin bir şekilde kullanması kararlaştırılmıştır denildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, küresel ekonomide son dönemde ortaya çıkan risklerin değerlendirildiği ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve atılacak adımların ele alındığı belirtilerek, Toplantıda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi sürecine yönelik hazırlıklar gözden geçirilmiştir. Son dönemde küresel boyutta önem kazanan enerji ve gıda arz güvenliğine yönelik güncel gelişmeler de görüşülmüş, bu kapsamda ülkemizde önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar değerlendirilmiştir. Arz güvenliğinin finansmanı kapsamında, bütçe imkanları çerçevesinde verilen desteğin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların alternatif finansman enstrümanlarını da etkin bir şekilde kullanması kararlaştırılmıştır. İlaveten, kamu tarafından sağlanan tüm teşvik ve desteklere ilişkin verilerin tek bir sistemde toplanmasına ve bu verilerin özellikle kamu yönetimi açısından nitelikli verilere dönüşmesine imkan veren Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi'nde gelinen son aşama gözden geçirilerek sisteme ilişkin yol haritası istişare edilmiştir denildi.

Açıklamada ayrıca, Toplantıda son olarak, daha önce gerçekleştirilen EKK toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları görüşülmüş ve bu kapsamda atılması gereken destekleyici adımlar üzerinde durulmuştur ifadelerine yer verildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberi: EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU'NDA, ALTERNATİF FİNANSMAN ENSTRÜMANLARININ DA KULLANILMASI KARARLAŞTIRILDI - Son Dakika

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