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Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi: Bazı gazetecilere ayda 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz - Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi: Bazı gazetecilere ayda 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz

12.01.2022 22:04

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi: Bazı gazetecilere ayda 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok'un sunuculuğunu yaptığı Sebep Sonuç programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı iddiasıyla ilgili başlattığı özel teftiş hakkında da konuştu.

"BAZI GAZETECİLERE MAAŞ BAĞLAMAK SİZİ HAKLI ÇIKARMAZ"

İBB'ye yönelik olarak Soylu, "İBB diyor ki 'Adli sicil kaydı istedik temiz.' Ben İçişleri Bakanıyım neyin temiz olduğunu biliyorum. Millete yalan söylemeyin. Elinizde çok sosyal medya trolü olması sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere her 15 bin lira maaş, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz. Kamu gücünü insanlar kendi ikballeri için kullanmazlar. Hukuka uymayan bir durum varsa müdahaleyle mükellefiz. İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok. Bizde bütün bilgi ve belgeler var." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK BELEDİYEDE 2 BİN 32 SORUŞTURMA YAPILDI"

Söz konusu teftişin sadece CHP'li belediyelere özgü olmadığını ifade eden Bakan Soylu, "Bizim bakanlığımız 2019'dan bugüne kadar her partiden belediyelerle ilgili farklı gerekçelerle 2 bin 32 soruşturma yapmış. Bu öyle abartıldığı gibi üstüne gitmek değil. 2019'dan bugüne kadar her partiden belediyelerle ilgili özel teftiş sayısı 166. 2019'da 40, 2020'de 3, 2021'de 6 AK Parti belediyesin özel teftiş yapılmış. 2020'de 4, 2019 yılında 25 CHP belediyesine özel teftiş yapılmış. 2020'nin tamamında ben özel teftiş aldım. Kendim, kendi birimlerime özel teftiş yaptım." ifadelerini kullandı.

"İBB 'SAKINCALIDIR' DENİLEN KİŞİLERİ İŞE ALMIŞ"

İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimalinin olmadığını kaydeden Bakan Soylu, 'dosyalara el konuldu' yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İBB'nin sakıncalı kişileri işe aldığını ifade eden Soylu, "İBB'de personel alınıyor. Alırken de bir şeye bakılması lazım. Belediyelerin şirketleri var, temel problem burada. Belediyelerin şirketlerinin istihdam yönetme biçiminin devleti aldatması sorun aslında. Aldatmak istemezse ona diyebilecek bir şey yok. 2019'un Haziran'ıyla 2019'un Kasım'ı arasında 'Bu sakıncalıdır, bunun alınmaması gerekir' dendiği anda almışlar işe." şeklinde konuştu.

"DİAYDER PKK'YLA BAĞLANTILI"

"DİAYDER'in YPS/ PKK'yla bağlantılı" diyen Bakan Soylu, "DİAYDER örgüt üyelerini İBB'de işe soktu. DİAYDER YPS/PKK'yla bağlantılı. PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye karşı alarm durumundayız. 2021'de 183 terör eylemi engellendi." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NU DİNLESEYDİK, PENSİLVANYA İLE KONUŞMALARINI DUYARDIK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dinlenme iddialarına ilişkin ise Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti Kılıçdaroğlu'nu dinleseydi, Pensilvanya ile konuşmalarını da duyardık. Kılıçdaroğlu desin ki Pensilvanya ile diş muayenehanesinde konuşmadık desin. 15 Temmuz'daki 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sloganı hakkında konuşmadık desin" ifadelerini kullandı.

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Süleyman Soylu, Melih Altınok, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi: Bazı gazetecilere ayda 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi: Bazı gazetecilere ayda 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz - Son Dakika
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