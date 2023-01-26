Son Dakika! Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan oylamada başkanlığa Ahmet Yener seçildi

Yeni üyeleri ile toplanan Yüksek Seçim Kurulu'nda yeni başkanı belirlemek için seçim yapıldı. Yapılan oylama sonucunda görev süresi dolan Muharrem Akkaya'dan sonra YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu.

AHMET YENER KİMDİR?

Yener, 13 Nisan 1966 tarihinde Beypazarı'nda doğdu. Ankara İmam Hatip Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ankara'da hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulundu. 22 Aralık 2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, halen Yargıtay Yirmibirinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürüyor.

Yener'in; "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki", "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları", "İş Kazası ve Meslek Hastalığı", "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları" adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunuyor.

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