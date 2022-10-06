Zelenskiy: "Rusların savaş formülü öldür, korkut, sınırları yok et ve yozlaştır""Ukrayna'daki işgalcileri yok ettiğimiz her gün tehditleri... - Son Dakika
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Zelenskiy: "Rusların savaş formülü öldür, korkut, sınırları yok et ve yozlaştır""Ukrayna'daki işgalcileri yok ettiğimiz her gün tehditleri...

06.10.2022 18:13

- Zelenskiy: "Rusların savaş formülü öldür, korkut, sınırları yok et ve yozlaştır" "Ukrayna'daki işgalcileri yok ettiğimiz her gün tehditleri azaltıyoruz" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, videokonferans yoluyla katıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde yaptığı konuşmada,...

- Zelenskiy: "Rusların savaş formülü öldür, korkut, sınırları yok et ve yozlaştır"

" Ukrayna'daki işgalcileri yok ettiğimiz her gün tehditleri azaltıyoruz"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, videokonferans yoluyla katıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde yaptığı konuşmada, "Rusların savaş formülü öldür, korkut, sınırları yok et ve yozlaştır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine videokonferans yoluyla katıldı. Zirvede Rusya'dan bir temsilcinin olmadığına dikkat çeken Zelenskiy, "Burada bizimle olan bir Rusya'dan bir temsilci yok. Coğrafi olarak Avrupa'da görünen bir devlet, değerleri ve yaklaşımları açısından Avrupa'ya zıt bir devlet" dedi.

"Tüm gerçek barış tekliflerine füze saldırılarıyla yanıt veren, yapay krizleri kışkırtan bir devlet"

Ukrayna'nın Rusya ile olan savaşı istemediğini vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna onu kışkırtmak için hiçbir şey yapmadı. Ukrayna her zaman barışçıl çözümde önder olmuştu. Hepiniz Ukrayna'nın Rusya'yı savaşsız yaşamaya ikna etmek için ne kadar çaba sarf ettiği konusunda bilgilisiniz. Birçoğunuz bu çabalara bizzat katıldınız ve bize yardımcı oldunuz. Barış istemeyen bir devletle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Tüm gerçek barış tekliflerine füze saldırılarıyla yanıt veren, yapay krizleri kışkırtan bir devlet" dedi.

"Rusların savaş formülü öldür, korkut, sınırları yok et ve yozlaştır"

Rusya'nın sadece Ukrayna'da değil bazı Avrupa kentlerinde de suikastler başta olmak üzere çeşitli yollarla insanları öldürdüğünü öne süren Zelenskiy, "Rusya insanlara yardım edilmesinin bırakılması için dünyaya gözdağı veriyor, şantaj yapıyor. Gıda krizinden radyasyon şantajına, istikrar bozan enerji şantajına kadar her şeyi kullanıyor. Bunların tümü müttefikler ve ortakların arasını bozmak, milletleri sindirmek ve korkutmak için. Rusya, dünyayı bir kez daha etki alanlarına bölmek için sınırları yeniden çizmek istiyor, ortak işbirliği ve gelişme alanımızı yok ediyor. Rusya yozlaşmış. Enerjiden kazandığı milyarlarla yozlaşıyor. Rusların savaş formülü öldür, korkut, sınırları yok et ve yozlaştır. Bunların hepsi Avrupa'ya yöneliktir" ifadelerini kullandı.

"Barışın formülü Rusya'nın cezalandırılması, Ukrayna'nın desteklenmesidir"

Rusya'nın savaş formülüne karşı kendisinin de BM Genel Kurulu'nda barış formülü sunduğunu hatırlatan Zelenskiy, "Barış formülümüzü uygulamalıyız. Bunu BM Genel Kurulu'ndaki konuşmamda sundum. Birincisi saldırganı cezalandırmaktır. Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendirin. Rusya ve şirketleriyle her türlü işbirliğini durdurun. Tüm uluslararası kuruluşlardan dışlayın veya en azından üyeliğini askıya alın. Elbette saldırganı cezalandırmak için Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla ilgili özel bir mahkemeye hem de Rusya'yı verdiği zararı tazmin etmeye zorlayacak uluslararası bir tazminat mekanizmasına ihtiyacımız var. İkincisi, Ukrayna'ya yardım. Bize yardım ederek, bölgelerinize yardım etmiş oluyorsunuz" dedi.

"Ukrayna'daki işgalcileri yok ettiğimiz her gün tehditleri azaltıyoruz"

Ukrayna'daki savaş alanına değinen Zelenskiy, "Bu o kadar şiddetli bir savaştır ki, devletlerin mutlak çoğunluğu (bu savaşı) kolay yürütemezdi. Rus filosu Karadeniz, Akdeniz veya başka bir denizdeki diğer limanları engelleyemedi. Rus tankları Varşova'ya veya tekrar Prag'a ilerlemedi. Rus topçusu Baltık ülkelerini vuramadı. Rus füzeleri Finlandiya topraklarına veya başka bir ülkeyi vuramadı. Ukrayna'daki işgalcileri yok ettiğimiz her gün böyle tehditleri azaltıyoruz. Barış formülümüzün üçüncü noktası, güvenliğin ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasıdır. Bunu sizlerin yardımıyla sürdürüyoruz. Dördüncü nokta, güvenlik garantileridir. NATO'ya katılımımızdan önce ve bu yol boyunca güvenlik garantilerine ihtiyacımız var" dedi.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Esir takası kadar tahıl olayını da gübreyi de önemsiyoruz' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Esir takası kadar tahıl olayını da gübreyi de önemsiyoruz' Rusya, Fransa'yı Ukrayna'ya askeri destek sağlaması nedeniyle uyardı Rusya, Fransa'yı Ukrayna'ya askeri destek sağlaması nedeniyle uyardı Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna savaşı) Esir takası kadar tahıl olayını da gübreyi de önemsiyoruz. Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna savaşı) Esir takası kadar tahıl olayını da gübreyi de önemsiyoruz.
Kaynak: İHA

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Zelenskiy: 'Rusların savaş formülü öldür, korkut, sınırları yok et ve yozlaştır''Ukrayna'daki işgalcileri yok ettiğimiz her gün tehditleri... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zelenskiy: "Rusların savaş formülü öldür, korkut, sınırları yok et ve yozlaştır""Ukrayna'daki işgalcileri yok ettiğimiz her gün tehditleri... - Son Dakika
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