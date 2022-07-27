Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar hakkındaki iddialarına devam ediyor: Buraya Türklerin girmesi yasak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, mültecilerle ilgili yaptığı çıkışlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Özdağ, bu kez Gaziantep'te bir gazinonun önüne gidip video çekti.

"TÜRKLERİN GİRMESİ YASAK OLAN BİR KULÜP BURASI"

Özdağ, burada yaptığı konuşmada şehirde büyük bir ayrışmanın olduğunu vurgulayarak "Evet şimdi Gaziantep'in merkezindeyiz. Atatürk Meydanı'na çok yakın bir yerdeyiz. Burası bir ara sokak. Gördüğünüz gibi bir gece kulübü, gazino var. Suriyelilere ait. Türklerin girmesi yasak olan bir gece kulübü burası. Gaziantep, 700 bin Suriyelinin baskısı olması dışında bir de böyle bir ayrışmayı her bağlamda yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE ZORLA YOLLAYACAĞIZ"

Açıklamalarının devamında Zafer Partisi iktidarında yapılacak olan göçmen politikalarına da aktaran Ümit Özdağ "Suriyeliler Suriyeli esnaftan alışveriş yapıyor. Türk esnafla alışverişleri ve irtibatları yok. Bu şehirde görülen her geçen gün mesafenin açıldığı. Onun için biz Zafer Partisi olarak Gazianteplilere, Şanlıurfalılara ve bütün Türkiye'ye söz veriyoruz. Anadolu Kalesi projesi ile 1 senede hepsini vatanlarına gerekirse zorla yollayacağız" dedi.

İSİM VERMEDEN KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ

Konuşmasının sonlarında isim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri davulla, zurnayla göndereceğiz" sözlerine de değinen Özdağ açıklamalarını şöyle noktaladı; "Sevgili Türk halkı, size davulla, zurnayla gönüllü yollayacağız diyenlere inanmayın. Her zaman olduğu gibi yine yalan söylüyorlar. Kimse ama hiç kimse bedava alışveriş yaptığı bir süpermarketi bırakıp gitmez. Suriyelilerin Türkiye'deki durumu bu. 10 milyon kaçak ve sığınmacı 1 sene içinde vatanlarına dönecekler."