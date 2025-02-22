Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti - Son Dakika
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Politika

Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

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AK Parti, 23 Şubat'ta yapılacak kongre öncesi kabine değişikliği iddialarıyla gündemde. Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 'Eski isimler yeniden gelebilir' açıklamasıyla değişim sinyali verdi. Kulislere yansıyan son bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bazı bakanlar ile görüşüp kendilerine teşekkür ettiği belirtildi.

22.02.2025 09:43
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AK Parti 23 Şubat'ta yapılacak kongreye hazırlanırken, gözler olası kabine değişimine çevrilmiş durumda. Siyaset kulislerinde günlerdir hangi bakanların gideceği, yerine kimlerin geleceği konuşuluyor.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Kulisler hareketliyken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Kandemir, "AK Parti'nin en büyük gücü 23 senelik hikayesinde belki dünya siyasal hareketinin en tecrübeli, kritik anları yönetmiş çok nitelikli bir kadro biriktirmiş olması. Eski isimler yeniden gelebilir. Bu bizim zenginliğimiz." dedi.

"GÖVEVİ DEVREDENLER DE ALANLAR DA SON DERECE COŞKULU"

"Cumhurbaşkanımızın nasıl bir kadro kuracağını hep birlikte göreceğiz" diyerek değişim yapılacağını belirten Kandemir, şunları söyledi; "Tabi kabine tarafı ya da parti tarafı onu bilemiyoruz. Halihazırda çok güçlü bir hükümetimiz, işini iyi yapan bakanlarımız var. Dolayısıyla takdir genel başkanımızın. Böyle büyük bir değişimin olduğu siyasal harekette tatsızlık göremezsiniz AK Parti kadrolarında. Görevi devredenler de alanlar da son derece coşkulu, heyecanlı."

ERDOĞAN: HİÇBİR HOCA, TAKIMI OKUMADAN SAHAYA SÜRMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü yapılacak olan büyük kongre ile ilgili "Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz. Bu dinamik yapıyla da inşallah tüm Türkiye'nin demografik yapısını göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacak ve siyaset arenasına inşallah sunacağız. AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük." ifadelerini kullanarak değişim sinyali vermişti.

"HERKES TEYAKKUZ HALİNDE"

Kabine ile ilgili kulisler yansıyan son bilgileri TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, aktardı. Atik, kabine değişiminin an meselesi olduğunu kaydederek, "Herkes teyakkuz halinde" dedi.

"ERDOĞAN GÖRÜŞÜP TEŞEKKÜR ETTİ"

Atik, "Hatta sayın Cumhurbaşkanı'nın bazı bakanlar ile görüşüp kendilerine teşekkür ettiğine dair bilgiler geldi. Ama hangi bakanlar ve kaç bakan belli değil. Ticaret ve Aile bakanlıklarının adı geçiyor ama net değil" iddiasında bulundu.

Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

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Son Dakika Politika Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Mustafa Sagdic:
    vallaha ne bakana ne millet vekiline gerek yok. ülkeyi başı boş bıraksan zaten bu kadar olur 364 385 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı:
    Şimşek,in yerine ilkokul mezunu olan beni atayın. 166 271 Yanıtla
  • Sk 06:
    liyakatsız tipler toptan değişmeli biri gidiyor biri geliyor memleket soyuluyor sülale boyu 101 121 Yanıtla
  • Murat Avci:
    sağlık,turizm, özellikle milli eğitim bakanlığı değişmeli 62 115 Yanıtla
  • Mehmet Malatyalı Yıldırım:
    Yeniler bilmez eskiden her canın sıkıldığında bakanlar değişmezdi işi bilen devleti okuyabilen kişiler bakan olurdu reis işten anlayanları getir kolundan tuttuğunu bakan yapma gözünü seveyim bunlar hem işten anlamıyor birde bakan oldular diye devlete de yükleri bu başkanlık olayından sonra kaçtane bakan değişti çok sayıda danışmanınız var söylemiyorlarmı size söylemiyorlarsa bu daha vahim siz onlardan başlayın değişime 39 118 Yanıtla
  • setutk iyi:
    Bakan Şimşek in yerine evini asgari ücret ile nasıl gecindiren bir baba Atay'ın ekonomi düzelir israf önlenir 45 106 Yanıtla
  • ibrahim öztürk:
    Ekonomi ile ilgili tüm bakanlar değişsin göreve geldiklerinden dolar yakıt altın buna bağlı olarak a dan zeye tüm emtialar yüzde yüz den fazla arttı bunu ben de yapardım İngiltere den falan gelmeme gerek yok tu 64 82 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Hiç birine gerek yok sanırsın atomu parçalıyorlar... Parayı bastır ilk sıradan aday ol hoop mecliste sin ya da yalakalık yandaşlık yap hoop bakan oluvermiş sin. Akkoyunlar yazık bunlarıda bir şey sanıp meeeleyip duruyorlar işte.. 31 114 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Dogru ekonomıyı yönetenler hep zarar ettıtdı cezayı vatandaş ödüyor nasıl oluyorsa 31 101 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    ben de bakan olmak istiyorum 29 91 Yanıtla
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