Son seçim anketine damga vuran detay! MHP'li seçmenin yeni adayı Demirtaş! - Son Dakika

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MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili gerçekleştirdikleri son anketin detaylarını paylaştı. Ankete kendisini MHP'li olarak ifade eden yüzde 8.4'lük seçmenin kararı damga vurdu.

SADECE 3 ADAY İSMİ VERİLDİ

Seçmenlere "Gelecekte yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş olursa kime oy verirsiniz?" diye soruldu.

ERDOĞAN İLK SIRADA

Ankete göre ilk turda Erdoğan yüzde 40.1; Kılıçdaroğlu yüzde 30.2; Demirtaş ise yüzde 15.2 oranında oy alıyor. "Kararsızım" diyenlerin oy oranı 3.3 iken "protesto oy" vereceklerin oranı 10.5 olarak ölçüldü. Ankette cevap vermeyenlerin oranı yüzde 0.7 şeklinde belirlendi.

MHP'Lİ SEÇMENDEN DİKKAT ÇEKEN TERCİH

Diğer yandan ankete katılan MHP'lilerin yüzde 8.4'ü, İYİ Partililerin ise yüzde 9.5'i Selahattin Demirtaş'a oy vereceğini söyledi. "Demirtaş'a oy veririm" diyen MHP'lilerin oranının yüzde 8.4 olması dikkat çekti.