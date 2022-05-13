MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili gerçekleştirdikleri son anketin detaylarını paylaştı. Ankete kendisini MHP'li olarak ifade eden yüzde 8.4'lük seçmenin kararı damga vurdu.
Seçmenlere "Gelecekte yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş olursa kime oy verirsiniz?" diye soruldu.
Ankete göre ilk turda Erdoğan yüzde 40.1; Kılıçdaroğlu yüzde 30.2; Demirtaş ise yüzde 15.2 oranında oy alıyor. "Kararsızım" diyenlerin oy oranı 3.3 iken "protesto oy" vereceklerin oranı 10.5 olarak ölçüldü. Ankette cevap vermeyenlerin oranı yüzde 0.7 şeklinde belirlendi.
Diğer yandan ankete katılan MHP'lilerin yüzde 8.4'ü, İYİ Partililerin ise yüzde 9.5'i Selahattin Demirtaş'a oy vereceğini söyledi. "Demirtaş'a oy veririm" diyen MHP'lilerin oranının yüzde 8.4 olması dikkat çekti.
Son Dakika › Politika › Son seçim anketine damga vuran detay! MHP'li seçmenin yeni adayı Demirtaş! - Son Dakika