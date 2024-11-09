Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu

Geniş Video İzle

2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimini en yakın tahmin eden şirketlerden biri olan Betimar'ın anketine göre; AK Parti yüzde 31.9 ile birinci parti, CHP ise yüzde 29.6 ile ikinci parti oldu. Geçtiğimiz günlerde Yavuz Ağıralioğlu tarafından kurulan Anahtar Parti ise yüzde 3.4'lük kesimin desteğini alarak ankete damga vuran partilerden biri oldu.

09.11.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhalefet cephesinin erken seçim çağrıları devam ederken 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimini en yakın tahmin eden şirketlerden biri olan Betimar, yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

MHP'NİN OY ORANINDA DÜŞÜŞ VAR

Anket sonuçlarında ekim ayına göre; MHP'nin oylarında yaklaşık 3 puanlık erime gözükürken AK Parti?'nin oylarında ise kısmi yükselme gözlemlendi. Yerel seçimlerden birinci olarak ayrılan CHP?'de ise ekim ayına göre düşüş görüldü.

Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu

AĞIRALİOĞLU YÜZDE 3 İLE GİRİŞ YAPTI

Ankette en büyük sürprizi yapan partilerden biri de geçtiğimiz günlerde Yavuz Ağıralioğlu tarafından kurulan Anahtar Parti oldu. Ankete göre bugün seçim olsa Ağıralioğlu'nun partisini tercih edeceklerin oranı yüzde 3.4 olarak belirlendi.

İşte Betimar'ın anketinin sonuçları;

Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu\'nun partisi damga vurdu

Yavuz Ağıralioğlu, Milletvekili, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu’nun partisi damga vurdu Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu
11:17 Elektrik ve doğalgazda “çoktan çok, azdan az“ dönemi başlıyor Elektrik ve doğalgazda "çoktan çok, azdan az" dönemi başlıyor
11:01 Çocuk gelini konuk eden Esra Erol’un sorusu programa damga vurdu Çocuk gelini konuk eden Esra Erol'un sorusu programa damga vurdu
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
15:42 Emekçi bir baba, prenses olmak isteyen kızının hayalini böyle gerçeğe dönüştürdü Emekçi bir baba, prenses olmak isteyen kızının hayalini böyle gerçeğe dönüştürdü
15:39 Koltuğu sallanan Carlo Ancelotti’den çok konuşulacak Arda Güler sözleri Koltuğu sallanan Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler sözleri
15:31 MHP’li vekilden TBMM’yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz MHP'li vekilden TBMM'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz
15:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’tan ilk isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'tan ilk isteği
15:04 Jennifer Lopez, ’Unstoppable’ filminin Londra Galasında göz kamaştırdı Jennifer Lopez, 'Unstoppable' filminin Londra Galasında göz kamaştırdı
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
14:42 Dünyaca ünlü güreş organizasyonu Afrika’ya uyarlandı Dünyaca ünlü güreş organizasyonu Afrika'ya uyarlandı
14:39 Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu için sıraya girdi Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu için sıraya girdi
14:29 Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 13:02:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.