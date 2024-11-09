Muhalefet cephesinin erken seçim çağrıları devam ederken 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimini en yakın tahmin eden şirketlerden biri olan Betimar, yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Anket sonuçlarında ekim ayına göre; MHP'nin oylarında yaklaşık 3 puanlık erime gözükürken AK Parti?'nin oylarında ise kısmi yükselme gözlemlendi. Yerel seçimlerden birinci olarak ayrılan CHP?'de ise ekim ayına göre düşüş görüldü.
Ankette en büyük sürprizi yapan partilerden biri de geçtiğimiz günlerde Yavuz Ağıralioğlu tarafından kurulan Anahtar Parti oldu. Ankete göre bugün seçim olsa Ağıralioğlu'nun partisini tercih edeceklerin oranı yüzde 3.4 olarak belirlendi.
İşte Betimar'ın anketinin sonuçları;
Son Dakika › Politika › Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu - Son Dakika
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