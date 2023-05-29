Sonuçların belli olmasının ardından İmamoğlu sessizliğe büründü! Hala açıklama yapmadı - Son Dakika
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Sonuçların belli olmasının ardından İmamoğlu sessizliğe büründü! Hala açıklama yapmadı

29.05.2023 00:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kaybederken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun sessiz kalması dikkat çekti. İmamoğlu, sonuçlar açıklanmasına rağmen henüz bir açıklama yapmadı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan hiçbirisi yüzde 50+1 çoğunluğu yakalayamayınca, Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gitti. Geride kalan ikinci tur seçimlerinde sonuçlar belli oldu.

ERDOĞAN SEÇİMİ KAZANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı seçimleri kazandı. Sonuçların belli olmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Millet İttifakı liderlerinden peş peşe açıklamalar geldi.

İMAMOĞLU AÇIKLAMA YAPMADI

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sessizliğe büründü. Sonuçlar belli olmasına rağmen İmamoğlu'nun hiçbir açıklama yapmaması dikkat çekti.

"KAZANDIK" AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan, 14 Mayıs gecesi İmamoğlu'nun açıklamaları tepki çekmişti. Anadolu Ajansı verilerine güvenilmemesi gerektiğini savunan İmamoğlu, şunları söylemişti: "Aynı filmi izliyoruz. Çıkıp kazandık demelerine şaşırmayın, inanmayın. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 49, Sayın Erdoğan'ın oyu yüzde 45 civarında. Net! Muhalefetin tarihindeki en yüksek oya eriştiğini, iktidarın da tarihindeki en düşük oya doğru inmeye dönük olduğunu görüyoruz.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sonuçların belli olmasının ardından İmamoğlu sessizliğe büründü! Hala açıklama yapmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sonuçların belli olmasının ardından İmamoğlu sessizliğe büründü! Hala açıklama yapmadı - Son Dakika
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