Sosyolog Prof. Dr. Adem Palabıyık: "İYİ Parti kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek için ABD'ye gitti" - Son Dakika
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Sosyolog Prof. Dr. Adem Palabıyık: "İYİ Parti kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek için ABD'ye gitti"

19.10.2022 12:51
Sosyolog Prof. Dr. Adem Palabıyık: "İYİ Parti kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek için ABD'ye gitti"

Sosyolog Prof. Dr. Adem Palabıyık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinden sonra İYİ Parti temsilcilerinin ABD'ye gitmesine ilişkin, "İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek için ABD'ye gitti" dedi.

Sosyolog Prof. Dr. Adem Palabıyık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinden sonra İYİ Parti temsilcilerinin ABD'ye gitmesine ilişkin, "İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek için ABD'ye gitti" dedi.

Sosyolog Adem Palabıyık, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin asıl amacının "icazet almak" olduğunu savundu ve Biden'ın ABD seçimleri öncesinde 'Erdoğan'a karşı muhalefeti desteklemeliyiz' sözlerinin şimdi karşılık bulduğunu söyledi. Palabıyık, "Kılıçdaroğlu, ABD başkanı Biden'ın ülkemiz için bir süre önce söylediği sözleri haklı çıkardı. Aslında Biden, ABD'den ülke içi siyasete ayar vermeye çalışan ve hala eski Türkiye'yi isteyen bir ABD lideridir. Bu sebepten yönetebileceği bir Türkiye istiyor ve bunun için de Millet İttifakı'nı açıkça destekliyor. Son günlerde yaşananlar aslında her şeyi özetliyor. Çünkü önce Kılıçdaroğlu ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Herkes biliyor ki bu ziyaret bir icazet merasimiydi. Adaylığını güncellemek için ABD'ye gitmek ve destek istemek zorundaydı ve yaptı. Şimdi ise İYİ Parti yetkilileri ABD ziyareti gerçekleştirdi. Tabii ki bu ziyaret daha anlamlı olacak, çünkü İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyor. Kılıçdaroğlu'ndan sonra yapılan ziyaretin amacı tam da buydu. Muhtemeldir ki, İYİ Parti, kendi adayı olarak Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'nu sundu ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek için ABD'ye gitti" diye konuştu.

"Akşener, Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatını bitirecek"

Akşener'in son zamanlardaki tutumunun gözlerden kaçmaması gerektiğini sözlerine ekleyen Palabıyık, "Öyle görünüyor ki Akşener, Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatını sona erdirecek. Bunun için ABD'ye heyet dahi gönderdi. Ayrıca, Millet İttifakı adına Kılıçdaroğlu'nun her söylediğini tekzip ediyor veya yeniden yorumluyor. Şurası açık ki, Millet İttifakı'nda gizli ama büyük bir kavga var. İYİ Parti ve CHP arasındaki bu kavgaya diğer ittifak ortakları girmiyor, çünkü onlar da bu kavgadan zarar görecekler. Bu sebepten kim aday olsa evet demeyeceklerdir. Tarafsız kalma stratejileri kaybedenin yanında olmamak üzerine olacaktır. Akşener ise Kılıçdaroğlu'nu yavaş yavaş siyasi anlamda tüketiyor. Medya karşısında Kılıçdaroğlu iyice tükendikten sonra ilk darbeyi Akşener'den alacaktır. Bana kalırsa Kılıçdaroğlu da, Akşener'i saf dışı bırakmanın hesaplarını yapıyor, bunu kısa sürede göreceğiz. Her iki muhalefet liderinin parti tabanları diğer isimlere sıcak bakmıyor ve birbirlerinden haz etmiyorlar. Şu an için Akşener, Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatını bitirecek gibi görünüyor" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sosyolog Prof. Dr. Adem Palabıyık: "İYİ Parti kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek için ABD'ye gitti" - Son Dakika
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