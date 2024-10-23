Soylu, Türkmenistan Heyeti ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Soylu, Türkmenistan Heyeti ile Görüştü

Soylu, Türkmenistan Heyeti ile Görüştü

Süleyman Soylu, Türkmenistan-Türkiye ilişkilerinin güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

23.10.2024 13:47
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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Türkmenistan- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti ile bir araya geldi.

Meclis'te Türkmenistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Komitesi Başkanı Yusupguly Eşşayev ve beraberindeki heyetle görüşen Soylu, bir masanın etrafında konuklarıyla beraber bulunmaktan büyük bir onur duyduğunu aktardı.

Ortak tarihi, dili, dini ve kültürü paylaşan iki kardeş ülke ve millet arasında, bir millet, iki devlet temelinde dengeli, karşılıklı, saygılı ve işbirliğine dayalı özel ilişkilerin olması gerektiğini vurgulayan Soylu, "Hem dış politika, hem ticaret ve ekonomi, kültür ve eğitim olmak üzere her alanda iki ülke başarılı işler ortaya koyuyor. Hep birlikte önemli adımlar atıyoruz. Türkiye olarak Türkmenistan'ın yükselmesinden, başarılarından ve attığı adımlardan gurur duyuyoruz. Bunu kendi başarımızdan ayırmıyoruz." diye konuştu.

"Kendi egemenliklerini sürdürmek için bir yalan"

Soylu, dünyanın çok farklı bir süreçle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bugün Gazze'de yaşananları ve etrafımızdaki coğrafyadaki yangını, Rusya- Ukrayna dahil olmak üzere, Suriye dahil olmak üzere ve dünyanın başka bölgelerinde, başka yörelerinde yaşananları da hep birlikte canlı canlı, bütün dünyanın gözü önünde ve çocukların gözü önünde hep birlikte tecrübe ediyoruz. Bizler sorumluyuz. Siz, Türkmenistan parlamentosunun sorumlularısınız. Biz, Türkiye parlamentosunun sorumlularıyız." ifadesini kullandı.

Kendilerinin tarih kitaplarında bu dönemde Gazze için gösterdikleri tavırla anılacağını kaydeden Soylu, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor ve kendi yurtlarında soykırıma uğruyorlar. Yurtlarından çıkarılmak isteniyorlar. Bir taraftan bunu yapanlar bize, size, hepimize insan hakları, adalet ve demokrasi vaaz ediyorlar. Bunun hepsinin kendi egemenliklerini sürdürebilmek için büyük bir yalan olduğunu bugün bütün dünya tekrar görmektedir." dedi.

"Hürriyetimizi, özgürlüklerimizi, ülkemizi korumak için çok zorluk yaşadık"

İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, ABD ve Batı'nın samimi olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Küreselleşmenin caniliğinden hepimiz etkileneceğiz. Bunlar bir cinayet şebekesidir ve bu cinayet şebekesi Amerika başta olmak üzere Batı'dır. Hepimize diyorlar ki 'biz sizin efendiniziz'. Bizim bir efendimiz var. Bizim önünde secde edeceğimiz bir tek güç var. O da Allah'tır. Bu tablo bize şunu memur etmektedir, zorlamaktadır. Türk ve Müslüman dünyasının arasından su sızmayacak şekilde birlik. Birlik de Allah'ın emridir. Türk ve Müslüman dünyasının birlik içerisinde olması 21. asrın belki de en önemli mecburiyetlerindendir."

Türkmenistan'ın da Türkiye'nin de çok sayıda zorluk yaşadığını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Hürriyetimizi, özgürlüklerimizi, ülkemizi korumak için çok zorluk yaşadık ama her dönem bizi yeni bir tünele sokmak isteyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bazen bizi terörle imtihan ediyorlar. Bazen kardeşi kardeşe düşürüyorlar. Bazen bizi ekonomik güçleriyle beraber imtihan etmeye çalışıyorlar. Bazen bize ambargolar koyuyorlar. Bizim hepimizi köleleştirmeye çalışıyorlar. Öyle bir gün gelir ki, 'kazandıklarınız sizin değildir' diyebilecek bir özgüvene kadar ulaşabilirler. Gazze bunun en önemli örneğidir. Irak'a girdiler, 'demokrasi getireceğiz' dediler. Afganistan'a girdiler, 'barış getireceğiz' dediler. Dünyanın birçok yerinde, 'açlık ve sefaletle mücadele edeceğiz' dediler. O ülkelerin topraklarını sömürdüler."

Türkmenistan ile Türkiye'nin ilişkilerinin kardeşlik ilişkisi olduğunu anlatan Soylu, "Yani hem çalışacağız, hem ilişkilerimizi mümkün olduğunca en üst seviyeye getireceğiz. Biz kardeşiniziz." sözlerini sarf etti.

Eşşayev de Soylu'ya, Türkiye'ye davetleri nedeniyle teşekkür ederek, Türkiye ve Türkmenistan'ın aynı kökten geldiğine dikkati çekti. Eşşayev, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, kültürel ve parlamenter ilişkilerin geliştirilmesinde kendilerine büyük görev düştüğünün altını çizdi.

Kaynak: AA

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