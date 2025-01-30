Soylu ve Ajikeyev’den Kardeşlik Vurgusu

Politika

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev ile bir araya geldi.

Ajikeyev ile beraberindeki heyet onuruna Meclis'te akşam yemeği veren Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığını yapan Kırgızistan'ın, Türkiye ve diğer ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenleyeceğini söyledi.

Kırgızistan'da Türkiye'ye büyük bir özlem olduğunu, iki ülke arasında aile birlikteliği bulunduğunu ifade eden Soylu, "Aralarında güzel bir anlayış bulunan Türkiye ile Kırgızistan'ı, birbirine hasret olmuş ve birbirine doymaya çalışan bir millet, iki devlet olarak değerlendirmek gerekir. Bu ilişki çerçevesinde de çok güzel adımlar atılıyor. Kardeşlik hukukunu, bir devlet hukuku olarak nasıl geliştirilebileceğimizi Sayın bakanlarımızla ortaya koyduk." diye konuştu.

Süleyman Soylu, Türkiye'nin sıkıntılı süreçlerinde Kırgızistan'ın yardım ve desteğini esirgemediğini, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Türk halkının yanında olduğunu dile getirdi.

Kırgızistan'ın, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da Türkiye'ye yardım elini uzattığını hatırlatan Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığının tarihinde ilk kez yurt dışında bir yardım operasyonu gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Marmaris'teki orman yangıları sırasında, Kırgızistan'dan gece görüşlü yangın söndürme helikopteri temin ettiklerini belirten Soylu, "Kardeşlik hukuku ve devletler arası ilişkileri çok iyi bir şekilde koordine ettik. Benim hayallerimden biriydi; hem çevre coğrafyamız hem de Türk Devletler topluluğunda özellikle yangın, deprem, sel gibi afetler için ortak bir havuz oluşturalım istiyorduk. Bunun adımını birlikte attık. Geçen Kasım'da da Sayın Cumhurbaşkanımızın Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile imzaladığı anlaşmayla bu adım başlayacak." ifadelerini kullandı.

"Zor zamanlarınızda buraya gelmek bizim görevimizdir"

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Ajikeyev, iki ülke arasındaki dostluğu daha da ileri götürmek ve ilişkileri sıklaştırmak için gayret edeceklerini vurguladı.

Türk halkının sıcaklığını ve dostluğunu her zaman kalplerinde hissettiklerini kaydeden Ajikeyev, "Sizin zor zamanlarınızda buraya gelmek bizim görevimizdir. Depremde 55 bin kişiyi kaybetmek bizim için de büyük sınav ve ders oldu. Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için de başsağlığı diliyoruz. Böyle afetler olmasın istiyoruz. Türkiye ne kadar gelişirse biz o kadar seviyoruz; Türkiye ne kadar yükselirse biz de o kadar yükseliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda, Komisyon Başkanı Soylu, Kırgızistan heyetine hediye takdim etti.