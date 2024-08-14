Sudan'da İç Savaşın Sonu İçin Barış Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
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Politika

Sudan'da İç Savaşın Sonu İçin Barış Görüşmeleri Başladı

Sudan'da 16 aydır devam eden iç savaşı sona erdirmek için İsviçre'de barış görüşmeleri başlarken, Sudan ordusu görüşmelere katılmadı. Görüşmelerde şiddetin durdurulması ve insani yardımların gerçekleştirilmesi üzerine istişareler yapılacak.

14.08.2024 18:45
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Sudan'da 16 aydır devam eden iç savaşı sona erdirmek için İsviçre'de barış görüşmeleri başlarken, Sudan ordusu görüşmelere katılmadı.

Sudan'da 16 aydır ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında devam eden çatışmaları sona erdirerek iç savaşı bitirmek üzere İsviçre'de barış görüşmeleri başladı. RSF görüşmeye bir heyet yollarken, ordu görüşmelere heyet yollamadı. Görüşmelere, ayrıca Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) ile çeşitli uzmanlar katıldı. Katılımcılar, Sudan'da şiddetin durdurulması ve insani yardımların gerçekleştirilmesi için yol haritaları üzerinde istişarelerde bulunacak. Görüşmelerin başlatılmasına öncülük eden ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello, görüşmelerde ordu olmadan doğrudan arabuluculuğun mümkün olmayacağını söyledi.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, görüşmelere RSF güçlerinin sivil bölgelerden çekilmesi ve insani yardımların kolaylaştırılması yönünde ABD ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda daha önce verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi nedeniyle katılım sağlanmadığı aktarıldı.

Ordunun başındaki Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, "Yağmalanan ve sömürgeleştirilen şehir ve köylerden son milis çekilene kadar askeri operasyonlar durmayacak" dedi.

BM yetkilileri, Sudan'ın "kırılma noktasında" olduğunu belirterek, daha büyük bir küresel müdahale olmazsa önümüzdeki aylarda açlık, hastalık, sel ve şiddet nedeniyle on binlerce kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Sudan'da çatışmalar 16 aydır sürüyor

Ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022'de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan "çerçeve anlaşmada" RSF'nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor. Ordunun başındaki Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF lideri Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. İki taraf arasında yaşanan gerginliğin 15 Nisan 2023'te çatışmaya dönüşmesiyle şu ana kadar 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Altyapıda büyük hasar meydana gelirken, açlık krizi daha derinleşti. Çoğu komşu Çad ve Güney Sudan'a olmak üzere yaklaşık 8.3 milyon kişi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Sudan'ın batısında kontrolü ele geçiren RSF, şu anda ülkenin merkezine doğru ilerlemeye çalışıyor. - CENEVRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sudan'da İç Savaşın Sonu İçin Barış Görüşmeleri Başladı - Son Dakika

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