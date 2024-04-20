Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni Sonrası Hakaret İçeren Sözler Nedeniyle Şüpheli Gözaltına Alındı

Politika

Diyarbakır Sur Belediyesi'ndeki mazbata töreninde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf eden kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

ATATÜRK VE ERDOĞAN FOTOĞRAFLARINI KALDIRILMASINI İSTEREK HAKARET ETTİ

Diyarbakır Sur Belediyesi'ndeki mazbata töreni sırasında skandal anlar yaşandı. Bir kişi makam odasındaki Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerle ilgili "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Tepki çeken olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf edenU.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'müzcegözaltına alınmıştır."

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili açıklamasında "Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, DEM Parti yöneticileri tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" dedi.