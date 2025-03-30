Suriye'de Geçiş Hükümeti Kuruldu - Son Dakika
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Politika

Suriye'de Geçiş Hükümeti Kuruldu

Suriye\'de Geçiş Hükümeti Kuruldu

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, 23 bakan atayarak geçiş hükümetini açıkladı.

30.03.2025 12:50
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Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, geçiş hükümetini açıklayarak, yeni kabineye 23 bakan atadı.

Suriye'de devrik Esad rejiminin ardından geçiş hükümeti resmen kuruldu. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara düzenlenen törende yeni kabineye 23 bakan atadı. Törende yaptığı konuşmada, "Milli yolculuğumuzda yeni bir aşamanın doğuşuna tanıklık ediyoruz ve bugün yeni bir hükümetin kurulması, yeni bir devlet inşa etme yönündeki ortak irademizin bir ilanıdır. Bu hükümet eğitim ve sağlık alanında yeni ufuklar açmaya çalışacak ve yolsuzluğun kurumlarımıza sızmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Geleceği inşa etmek için kabinenin yanında olacağına söz veren eş-Şara, "Devlet kurumlarımızı şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde inşa etmek için çaba göstereceğiz. Geleceğe yönelik planlamamız insan kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi olmak üzere birçok eksende şekillenecek. Yurt dışından Suriyeli insan kaynağını da çekmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Suriye para birimini güçlendirmeye çalışacağız"

Yapacakları reformlara değinen eş-Şara, "Sürdürülebilirliği sağlamak ve 24 saat elektrik sağlamak için enerji sektöründe reform yapacağız, üretimi güvence altına almak ve gıda güvenliğini korumak için çiftçilere destek olmak için çalışacağız. Sanayiyi rehabilite etmek, milli ürünleri korumak ve tüm sektörlerde yatırıma elverişli bir ortam için çaba göstereceğiz. Ayrıca para sisteminde reform yapmaya, Suriye para birimini güçlendirmeye ve manipülasyonların önüne geçmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Halkımızın maruz kaldığı her türlü olayla mücadele için çabalarımız iki kat artırılacaktır"

Halkın refahına vurgu yapan Devlet Başkanı eş-Şara, "Gençliğin rolünün önemine inandığımız için spor ve gençlik konusunda uzmanlaşmış bir bakanlık kurduk. Bu zorlu dönemde halkımızın maruz kaldığı her türlü olayla mücadele için çabalarımız iki kat artırılacaktır. Bu nedenle ülkenin karşı karşıya kalabileceği her türlü zorluk ve afetlere karşı önlem almak amacıyla Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanlığı'nı kurduk. Vatandaşların korunmasını ve acil yardım sağlanmasını temin etmek amacıyla, doğal veya insani her türlü acil duruma hızlı ve etkili bir müdahale sistemi kurmak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

Teknolojik gelişmelere, yapay zeka programlarına ve dijital dönüşüme ayak uydurmaya büyük önem vereceklerini söyleyen eş-Şara, bu hedefe ulaşmak için gerekli altyapıyı oluşturarak işe başlayacaklarını ifade etti. Suriye'nin egemenliği ve bütünlüğü için en değerli varlıklarını feda edecek profesyonel bir ulusal ordu kurmayı amaçladıklarını belirten eş-Şara, "Dış ilişkilerin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi, Suriye ve dostlarının sürdürülebilir çıkarlarını garanti altına alır" dedi.

"Her zorluğun üstesinden gelebilecek irade ve kararlılığa sahibiz"

Kurulan hükümetin bir değişim ve inşa hükümeti olduğunu belirten eş-Şara, "Halkın aydınlık ve sürdürülebilir bir geleceğe dair özlem ve umutlarını taşıyan bir hükümettir. Bu hedeflere ulaşmanın anahtarının, tüm vatandaşlarımızın iş birliği ve özverili çalışması olacağından eminiz. Zorlu bir dönemde yola çıktık ama her zorluğun üstesinden gelebilecek irade ve kararlılığa sahibiz. Biz hükümet ve halk olarak biriz. Birliğimizle gücümüzü yansıtan, tüm zorluklara rağmen elde edilen ilerlemeyi kutlayan, güçlü ve müreffeh bir millet inşa edeceğiz. Hakettiğimiz Suriye için, Araplığın kalbi ve dünyada parlayan yüzü olacak Suriye için hep birlikte çalışalım. Desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ediyor, bu büyük ülkeye hizmet etmek için tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz" diye konuştu.

Şara'nın 23 bakandan oluşan kabinesi

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'nın kabinesi, "Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, İçişleri Bakanı Enes Hattab, Adalet Bakanı Mahzar el Veys, Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi, Enerji Bakanı Muhammed Beşir, Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Sağlık Bakanı Musab el Ali, Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Muhammed Ancerani, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel, Tarım Bakanı Emced Bedr, Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Turko, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak, Kültür Bakanı Muhammed Salih, Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Samih Hamıd, Turizm Bakanı Mazen Salihani, İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Sikaf, Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir ve Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa" olarak açıklandı. - ŞAM

Kaynak: İHA

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