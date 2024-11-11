Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman: "Filistin ve Lübnan'daki kardeşlerimizin yanındayız"

Politika

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, " İsrail'in Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırılarını derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Filistin ve Lübnan'daki kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede liderleri, otele girişte Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşıladı. Liderlerin aile fotoğrafı çektirmesinin ardından, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle zirve başladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın zirvede yaptığı açılış konuşmasında, "İsrail'in masum sivillere karşı işlediği suçlar ve kutsal mekanımız Mescid-i Aksa'nın sürekli ihlali, Filistin halkının yasal haklarını geri kazandırmayı amaçlayan tüm çabaları baltalıyor" dedi. İsrail'in; Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'nın Gazze ve Batı Şeria'ya yardım ulaştırmasını engellemesini kınayan Selman, "İsrail'in Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasını talep ediyoruz. Filistin ve Lübnan'daki kardeşlerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

Filistin'in BM'ye tam üyelik için gerekli niteliklere sahip olduğunu ve Filistin devletinin kurulmasının gerektiğini belirten Selman, "İki devletli çözümü desteklemek için küresel bir girişim başlattık" ifadesini kullandı. - RİYAD