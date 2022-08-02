Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl yüklü gemi "Razoni" İstanbul açıklarına ulaştı - Son Dakika
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Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl yüklü gemi "Razoni" İstanbul açıklarına ulaştı

02.08.2022 19:25
Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl yüklü gemi "Razoni" İstanbul açıklarına ulaştı

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa Limanı'ndan dün yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul açıklarına ulaştı.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa Limanı'ndan dün yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul açıklarına ulaştı. Gerekli işlemler sonrası Razoni isimli gemiye BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetler tarafından denetim yapılacağı ve denetim sonucuna göre geminin yoluna devam edeceği belirtildi.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leon bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni İstanbul açıklarına geldi. Yarın sabah saatlerinde Razoni isimli gemiye BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetlerin denetim yapacağı ve denetleme sonucuna göre geminin yoluna devam edeceği belirtildi. Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Ukrayna'dan hareket eden tahıl gemisi bu gece İstanbul'a ulaşacak Ukrayna'dan hareket eden tahıl gemisi bu gece İstanbul'a ulaşacak Dünya Gıda Programı Direktörü Beasley, tahıl yüklü ilk geminin yola çıkmasından umutlu Dünya Gıda Programı Direktörü Beasley, tahıl yüklü ilk geminin yola çıkmasından umutlu
Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, İstanbul, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl yüklü gemi 'Razoni' İstanbul açıklarına ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl yüklü gemi "Razoni" İstanbul açıklarına ulaştı - Son Dakika
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