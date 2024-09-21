Tahran'da Askeri Geçit Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tahran'da Askeri Geçit Töreni

İran, Tahran'da askeri geçit töreninde yeni balistik füzeleri ve insansız hava uçaklarını tanıttı.

21.09.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen askeri geçit töreninde bin kilometre menzile sahip sıvı yakıtlı "Cihad" adlı balistik füze ile "Şahid 136B" kamikaze insansız hava aracı ilk kez sergilendi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslam ülkelerine seslenerek, "Eğer el ele verir ve birlik olursak İsrail rejimi cinayetlerine daha fazla devam edemez" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da İran- Irak savaşının 44'üncü yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi. İmam Humeyni Türbesi önünde düzenlenen törene İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve üst düzey askeri yetkililer katıldı. Geçit töreninde toplam 23 adet balistik füze, çeşitli silahlı ve silahsız insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ile zırhlı askeri araçlar yer alırken, Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bin kilometre menzilli sıvı yakıtlı "Cihad" adlı balistik füze ile "Şahid 136B" adlı kamikaze insansız hava aracı ilk kez sergilendi.

"İran'ın caydırıcı gücü sayesinde hiç kimse bu topraklara saldırmayı göze alamayacaktır"

Törende konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran'ın caydırıcı gücü sayesinde hiç kimse bu topraklara saldırmayı göze alamayacaktır. Silahlı kuvvetlerimizin askeri anlamda elde ettiği kazanımlar bunun bir sonucudur. Kutsal savunma döneminde (İran-Irak Savaşı) Devrim Muhafızları Ordusu ve Silahlı kuvvetlerimiz hava deniz ve kara birlikleri ile dayanışma içerisinde ülkemizin düşman tarafından işgal edilmesine izin vermedi. Bugün silahlı kuvvetlerimiz, bilim adamlarımız ve aydınlarımız sayesinde silah ihtiyacımızı yabancı ülkelerden temin etmeme gücüne ulaştık" dedi.

"El ele verir ve birlik olursak İsrail rejimi cinayetlerine daha fazla devam edemez"

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını işaret eden Pezeşkiyan, "Sadece kendi ülkemizin değil, aynı zamanda İslam ülkeleri ile iş birliği içerisinde bölgede barış ve güvenliği sağlayabiliriz. İslam ülkeleri ile sağlanacak bu iş birliği ile sivilleri, kadınları ve çocukları katleden işgalci İsrail rejiminin cinayetlerini engelleyebiliriz. Eğer el ele verir ve birlik olursak İsrail rejimi cinayetlerine daha fazla devam edemez" ifadelerini kullandı.

"İran, bağımsızlığını, çıkarlarını ve ulusal güvenliğini savunmak için tüm kabiliyetlerini kullanmaktadır"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi askeri geçit töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Vahdet ve kutsal savunma haftası bu yıl aynı döneme denk geldi. İran İslam Cumhuriyeti Batı Asya'da veya Orta Doğu'da her daim barış ve güvenliğin bayraktarı ve dünyada da kalıcı barıştan yana olmuştur. İran, kendi bağımsızlığını, çıkarlarını ve ulusal güvenliğini savunmak için hem savunma hem de saldırı da tüm kabiliyetlerini kullanmaktadır. Emperyalist devletler ve en başta Siyonist İsrail rejiminin uzun süredir devam eden toplu katliamlarında sivilleri hedef almasıyla karşı karşıyayız. Bu saldırıları kınıyoruz. Dünyanın tüm özgür halkları da bu vahşi katliamlar nedeniyle Siyonist rejimi lanetliyor. Bu rejim hiçbir uluslararası ülke ve hukuka uymuyor. Ben en başta direniş cephesinin ve tüm insanlığın, Siyonist rejimin hiçbir insani ilkeye ve ahlaka sığmayan bu vahşi katliamları karşısında duracağına ve sonlandıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Tahran'da Askeri Geçit Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:21 Heyecan dorukta İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad’a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz
10:52 Metin Arolat’ın son anları Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
01:27 Doğalgaza zam olacak mı Faturalandırmada yeni model nasıl olacak Bakan Bayraktar açıkladı Doğalgaza zam olacak mı? Faturalandırmada yeni model nasıl olacak? Bakan Bayraktar açıkladı
00:35 Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı
23:58 Seçil Erzan davada yalnız kaldı Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu Seçil Erzan davada yalnız kaldı! Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu
23:25 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 İsrail, Lübnan’ın kalbine saldırdı Hizbullah’ın iki numaralı ismi öldürüldü İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
21:48 Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı kulis bilgisi: CHP’nin adayı olmazsa imza toplayabilir Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı kulis bilgisi: CHP'nin adayı olmazsa imza toplayabilir
21:20 AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değişti AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değişti
20:18 Sinir krizi geçiren seyyar satıcı, zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi Sinir krizi geçiren seyyar satıcı, zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi!
20:02 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi
19:55 Özgür Özel, ’Mustafa Kemal’in askeriyiz’ diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 15:26:11. #1.11#
SON DAKİKA: Tahran'da Askeri Geçit Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement