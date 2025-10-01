Tarihi fotoğraf! Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti liderleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Tarihi fotoğraf! Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti liderleriyle bir araya geldi

Tarihi fotoğraf! Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti liderleriyle bir araya geldi
01.10.2025 23:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda parti liderleriyle bir araya geldi. Tarihi karelerin de çekildiği buluşmada DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları ve Tuncer Bakırhan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda parti liderleriyle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliğinde TBMM'de yasama yılı açılışı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda mermerli salonda liderler zirvesi düzenlendi.

TARİHİ ANLAR! ERDOĞAN PARTİ LİDERLERİYLE YAN YANA

Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları ve Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti İmralı heyeti üyesi Grup Başkanı Mithat Sancar, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Aslan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, eski TBMM başkanları katıldı.

Erdoğan ve liderlerin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında konuştukları öğrenildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Elisa21:
    EVET BİR TEK MISTAFA KEMAL'İN PARTİSİ YOK VAH VAH BÜYÜK KAYIP 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
