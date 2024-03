Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Terör kırmızı çizgimizdir

Politika

Çankırı'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizim AK Parti olarak kırmızı çizgimiz terördür, milletimizin de kırmızı çizgisidir. Bu yüzden 31 Mart seçimlerinde hep bir şeyler bulma amacıyla hareket edenlerin, kent uzlaşısı diye bize yutturulmaya çalışılan, o kabul edilemez durumların bedelini sandıkta bir kez daha halkımız muhalefete soracaktır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çankırı'da bir takım programa katıldı. Çankırı il merkezindeki programları çerçevesinde ilk olarak Çankırı Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yumaklı, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'dan ildeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra AK Parti Çankırı İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Yumaklı, partililerle bir araya geldi.

"Özgür Özel bu yalan sana yakışıyor mu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal arasında yaşanan "DEM Parti" polemiği ile ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP'nin Afyonkarahisar belediye başkan adayı ve şu anda CHP Grup Başkanvekili olan hanım, 'Afyonkarahisar'a DEM Partisi dışında diğer partiler gelebilir, hep beraber yöneteceğiz' dedi. Sonra bir zamanlar mevkidaşımız olan, şu an CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel ise 'dili sürçtü, beni aradı, ben de bunları ifade ediyorum' dedi. Ancak akabinden Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal bir paylaşım yapıp 'ben geri adım atmadım, birinci beyanım neyse o geçerlidir' dedi. Şimdi kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor? Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Özgür Özel bu yalan sana yakışıyor mu, evet sana yakışıyor. Çünkü yalan dolanla, aldatma bir siyaset ürettiğiniz için, illüzyon ve algı siyaseti güttüğünüz için her şeyi çarpıtmada mahir olduğunuz için yalan, dolan. Her işiniz böyle. Ancak bu yalan dolana başta CHP seçmeni olmak üzere vatanına, milletine sahip çıkan bütün vatandaşlarımız bu yalan dolan siyasetine 31 Mart günü sandıklarda gereken cevabı verecek" dedi.

"22 yıl içerisinde bu heyecanımızı asla kaybetmedik"

Daha sonra konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizler 22 yıldır AK Parti olarak bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya ve bu memleket için, bu memleketin insanı için, Cumhurbaşkanımızın deyimiyle 'efendi değil, hizmetkar olmaya, kendini adamış insanlarız.' AK Parti'nin diğerlerinden ayrıldığı en önemli nokta bu. Çünkü burada biz Türkiye istikbalinin inşasını hedefledik. Bu istikbal hedeflemesi sadece bugün için değil, yarın için, çocuklarımız için, bu memlekette ezel ve ebed yaşayacak ve dalgalanacak olan bayrağımız için yapılan bütün iş ve işlemlerdir. Hiçbir zaman da 22 yıl içerisinde bu heyecanımızı asla kaybetmedik" diye konuştu.

"Bedelini sandıkta bir kez daha halkımız muhalefete soracaktır"

Muhalefete 'kent uzlaşısı' ile ilgili eleştiride bulunan Bakan Yumaklı, "AK Parti'nin her şeyden önce vatanın bölünmez bütünlüğüne ve istikbaline sahip çıkma davası da var. Bunu da altını çizerek söylemek istiyorum. Çünkü milletimizin birliğine, birliğine, geleceğine, istikbaline kastetmek isteyenler her zaman için AK Parti anlayışını, AK Parti'nin vatan sevdasını karşısında buldular. Ben bütün, bu uğurda şehit olan, 15 Temmuz sonrasında, günümüzde ve öncesinde vatan için, memleket için fedai can etmiş kimler varsa hepsine Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum, hepsine Allah razı olsun diyorum, minnettarlığımızı tekraren ifade etmek istiyorum. İşte bu terörü bitirmek için Cumhurbaşkanımızla defaatle ifade ediyorlar. Bugün dünyanın kabul ettiği, artık İHA'sıyla, SİHA'sıyla bütün unsurlarıyla dünyadaki savaş metodolojilerini değiştirecek yeni hava şartları teknolojileriyle birlikte inşallah bu terörle alakalı kısmı bizler çözmüş, bitirmiş olacağız. Çünkü yine bunun altını çizeyim, bu çok önemli. Devletiyle, milletiyle hep birlikte verilen bir mücadele. Siyasette de aynı kararlılığın devamı önemli. İşte bu devamı AK Parti kadroları sağlamış durumda. Teröre ve işbirlikçilerine her zaman için verilecek zerre kadar bir tavizin olmadığını Cumhurbaşkanımız söylüyor, bizler söylüyoruz. Bizim AK Parti olarak kırmızı çizgimiz terördür, milletimizin de kırmızı çizgisidir. Bu yüzden 31 Mart seçimlerinde hep bir şeyler bulma amacıyla hareket edenlerin, kent uzlaşısı diye bize yutturulmaya çalışılan, o kabul edilemez durumların bedelini sandıkta bir kez daha halkımız muhalefete soracaktır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye örnek alan değil, örnek olan bir ülke haline gelmiştir"

Türkiye'nin dünyaya örnek bir ülke haline geldiğini ifade eden Bakan Yumaklı, "22 yıldır bahsettiğimiz gibi hedeflerine kararlılıkla yürüyen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun vizyonuyla bu hedeflere ulaşmak için gece gündüz çalışan kadrolarız. Altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan ekonomiye, sağlıktan eğitime olması gereken ne varsa, tarımsal üretim ki en en önemli parçalarından bir tanesi benim bakanlığımın uhdesinde olan, çok büyük hamleler gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye de devam ediliyor. Bugün bizler 'adam yapmış' diye gıpta ile baktığımız şeyleri bugün biz yapıp dünya sahnesine koymaktan ne kadar gurur duyduğumuzu tekrar anlatmamız gerekir. Çünkü artık Türkiye örnek alan değil, örnek olan bir ülke haline gelmiştir" şeklinde konuştu.

Çankırı'ya yapılacak yatırımlarla ilgili müjde veren Bakan Yumaklı, "İğdir göletinde Nisan ayında ihale yapılmış olacak. Daha önceden bir takım problemleri oldu, yapan firmayla alakalı ama onların hepsi çözüldü. Dikenli ve Hacılar barajıyla alakalı ölçümleme ve plan, proje kısımları devam ediyor. İnşallah bunları da yatırım programına teklif edeceğiz" dedi. - ÇANKIRI