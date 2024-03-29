Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Bu kervana yerel yönetimler de katıldığında Türkiye yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz" - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Bu kervana yerel yönetimler de katıldığında Türkiye yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz"

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde vatandaşlara seslenerek, yerel yönetimlerin de katılımıyla Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa edeceklerini söyledi. Bakan Yumaklı, Taşköprü ilçesine yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verirken, AK Parti Taşköprü Belediye Başkan Adayı Hüseyin Arslan'ı desteklediğini belirtti.

29.03.2024 15:04  Güncelleme: 15:36
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Bu kervana yerel yönetimler de katıldığında Türkiye yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz"

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde vatandaşlara seslenen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu kervana yerel yönetimler de 31 Mart'ta katıldığı andan itibaren, Türkiye yüzyılını yerel yönetimler, ilçelerle, ilimizle, 81 ilimizle, illerimize ait ilçelerimizle birlikte hep beraber inşa edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde AK Parti Taşköprü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Taşköprü ilçesinin önemine değinen Bakan Yumaklı, Taşköprü sarımsağının rakiplerini açık ara farkla geride bıraktığını söyledi. Taşköprü'nün çehresinin AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Arslan ile değişeceğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 28 Mayıs'ta hedef gösterdiği 31 Mart seçimleri gelip çattı. Aynı şekilde sizlerde kendi içinizden nasıl çalıştığını ve hizmet ettiğini bildiğiniz değerli başkanım Hüseyin Arslan'ı 5 yıl daha Taşköprü'ye hizmet etmek üzere görevlendirip, mührü verdiğinizde bu süre içerisinde adaylığından itibaren yaptığı ve anlattığı projelerinde, yaptıklarının da yapacaklarının teminatı olan başkanı görevlendirdiğinizde, ben eminim, Taşköprü'nün çehresi çok farklı hale gelecek ve değişecektir" dedi.

"Orköy faaliyetleriyle ilgili Taşköprü'ye ayırdığımız rakam 227 milyon liradır"

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilçeye yapılacak yatırımlarla ilgili bilgiler veren Bakan Yumaklı, "Taşköprü'de 27 kilometrelik orman yolu yapımı planımızda var. 2024 yılı içerisinde bunu tamamlayacağız inşallah. Hayvancılıkla yine mevcuttaki potansiyelin yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Burada 640 dekarlık mera ıslah projesi bulunuyor. Bunlar 2024 yılı içerisinde hayvancılık yapan kardeşlerimiz için tamamlanacak. Kastamonu bir orman şehri, Orköy faaliyetleriyle ilgili Taşköprü'ye ayırdığımız rakam 227 milyon liradır. Bu da Taşköprü'ye hayırlı olsun. Yine Orköy kredileri çerçevesinde ormancılık yapan ya da orman sektöründe faaliyet gösteren köylülerimize de farklı uygulamalarımız olacak. Son dönemde trüf aşılı meşe fidanı konusu var. Bu konu da Taşköprü'de gelişmeye devam ediyor, bizler de 10 dekar alanda meşe fidanını toprakla buluşturmuş olacağız. Sarımsak veya diğer tarım ürünlerinin dışında da ekonomik değeri yüksek bir ürün de Taşköprü'de yetiştirilecek" diye konuştu.

"Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz"

1 Nisan itibariyle verilen sözlerin takipçisi olacağını söyleyen Bakan Yumaklı, "19 ilçemizle birlikte Kastamonu merkezi, benim mensubu olduğum AK Parti'nin gerçek belediyeciliğiyle kavuşturduğumuzda aylık olarak ben de bütün yapılan çalışmaları takip edeceğim. Yani sadece milletimiz değil, ben de takip edeceğim. Bizler, bu millet için gerçekten zamanını feda eden dur durak bilmeyen bir Cumhurbaşkanının yol arkadaşlarıyız. Bu kervana yerel yönetimler de 31 Mart'ta katıldığı andan itibaren, Türkiye yüzyılını yerel yönetimler, ilçelerle, ilimizle, 81 ilimizle, illerimize ait ilçelerimizle birlikte hep beraber inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, konuşmasının devamında, vatandaşlardan İstanbul'daki yakınlarının AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Aday'ı Murat Kurum'a oy vermesini sağlamaları için destek istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam söyledi

Konuşmasının sonunda 83 yaşındaki Fikri Korkmaz, Bakan Yumaklı'nın yanına gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Taşköprü'ye davet eden Korkmaz, "Sizi destekleyen bütün kardeşlerimizi, yanında birlikte Taşköprü'ye bekliyoruz. Sayın Bakanım size de hizmetlerinizden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Bakan Yumaklı, mitingin ardından AK Parti Taşköprü Belediye Başkan Adayı Hüseyin Arslan ile birlikte esnafları ziyaret ederek destek istedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Bu kervana yerel yönetimler de katıldığında Türkiye yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz"
Kaynak: İHA

Hüseyin Arslan, Kastamonu, Taşköprü, AK Parti, Türkiye, Tarım, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 'Bu kervana yerel yönetimler de katıldığında Türkiye yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz' - Son Dakika

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