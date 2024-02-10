Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye\'yi ileri seviyeye taşımak için çalışacak

Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, görevlerinin, Türkiye'yi her alanda çok daha ileri seviyeye getirmek olduğunu belirtti.

Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, İl Başkanı Adem Aldemir ve yöneticilerle görüştü.

Sonrasında partililere hitap eden Yumaklı, Mersin'in üretim, ihracat ve tarımsal üretime katkı açısından çok özel bir kent olduğunu söyledi.

Yumaklı, her alanda yarınlara hazır olunması gerektiğini işaret ederek, "Eğer merkezi yönetimle yerel yönetimlerin uyumu ve işbirliği, 'önce millete, devlete Hakka hizmet' anlayışı olmazsa hep bir tarafınız eksik, yarım kalır." dedi.

"Taş üstüne taş koymak isteyenlerle" yürümeyi sürdüreceklerini belirten Yumaklı, "Çıktığımız yolun uzun ve meşakkatli olduğunu her zaman biliriz. Ama AK Parti teşkilatları asla bu zorluktan, meşakkatten şikayet etmez ve Cumhurbaşkanı'mızın verdiği o hedefe gözünü kırpmadan yol alır. İnşallah 31 Mart'ta bunu da gerçekleştireceğiz, hiçbir şüphemiz yok. Hedeflerimiz, hayallerimiz var." diye konuştu.

Ülkede 21 yılda her alanda kalkınma hamleleri gerçekleştiğini vurgulayan Yumaklı, "Türkiye'nin uzayda bir iddiası var. 'Adamlar yapmış' demiyoruz artık 'Adam yapmış' diyoruz. Bu hususta inşallah çok daha ileriye, hedeflere ulaşan bir yöntemimiz olacak." ifadesini kullandı.

Yumaklı, Mersin'de narenciye konusunda yaşanan sıkıntılarla ilgili çok farklı konuları ele alarak çalışma yürüttüklerini dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

"Önce ihracat desteği verilerek yaraya merhem olunma safhasına geçtik. Ancak biliyoruz, bu o dönem için belki biraz rahatlattı ama daha fazla şeyler yapılması lazım. Bu sorun sadece bu seneniz değil, önümüzdeki senelerin de sorunu olacak. O yüzden bizler önümüzdeki dönemde inşallah üreticilerimizin sorunlarını çözecek ve Mersin'de yapılacak bir karar toplantısıyla birlikte önümüzdeki yıl ne yapacağız ve bu sorunla bir daha karşılaşmayacağız konusunu inşallah Mersin'de yapılacak toplantıyla kararlaştırmış olacağız."

"Teröre, terörle birlikte olanlara toleransımız olamaz"

Yumaklı, kendilerinin millete, milletin de kendilerine güvendiğini vurgulayarak, "Görevimiz Türkiye'yi, demokrasiden sosyal refaha kadar her alanda çok daha ileri seviyeye getirmek ve gelişmiş ülkelerle yarışır kılmak. Cumhuriyet'imizin 100. yılını, hepimizin de artık hafızalarına kazındığı üzere 'Türkiye Yüzyılı' olarak ilan ettik. İlk yüzyılda bu oldu ama ikinci yüzyılda artık kabına sığmayan bir Türkiye, Türk milleti var. Biz, Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi rahat bırakmak istemeyen, devletiyle milleti arasına girmek isteyenlere bir ders vermek üzere önümüze 31 Mart'ı koyduk." ifadelerini kullandı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki polis noktasına düzenlenen terör saldırısına değinen Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Terör ve terör uzantılarından, terörün gölgesinde siyaset yapanlardan kimseye hayır gelmeyeceğini gördük. 2023 seçimleri öncesinde aslına bakarsanız amaçlarına, koltuk hedeflerine ulaşmak için altılı, yedili masaları kurup, terörle aralarına herhangi bir mesafe koymayanlarla bir arada olmaktan da zerre kadar çekinmeyen bir siyasi anlayışı gördük. Bizim teröre, terörle birlikte olanlara herhangi bir toleransımız olamaz çünkü milletimizin kırmızı çizgisidir bu. 14 ve 28 Mayıs'ta bu anlayışta olanlara nasıl kırmızı kart gösterdiysek, siz kıymetli yol arkadaşlarımız bunun için nasıl gece gündüz çabaladıysa inşallah 31 Mart seçimlerine kadar olan süreçte de bunları bıkmadan, usanmadan anlatmaya devam edelim. Çünkü ana muhalefet partisi ve diğerleri, terör uzantılarına selam göndermekten ne vazgeçiyor ne de onlarla birlikte olmaktan herhangi bir çekinceleri var. Bunun tek sebebi var ikisi de birbirine muhtaç çünkü."

Yumaklı, Mersin'in, Türkiye Yüzyılı'ndaki gerçek belediyeciliğe Cumhur İttifakı ile ulaşacağını anlattı.

Büyükşehir Belediyesine eleştiride bulunan Yumaklı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geçen sürede hemen hemen bir çivi bile çakılmamış, belediye binası kendisine ait bile olmayan, aslında her an bırakıp gitme üzerine kurulu ortamda olan bir belediyenin bu memlekete, bu memleketin insanına verebileceği hiçbir şey yoktur ki olmamış nitekim, bunu gün içerisinde şehirde gördük. İnsanları beklediği laf, şov değildir. Onların hayatlarına dokunacak şeyler yapmak zorundasınız."

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan da 31 Mart'tan sonra Mersin'de "gerçek belediyeciliği" yaşatacaklarını söyledi.

Programın ardından Yumaklı, MHP Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Yumaklı'ya ziyaretlerinde AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de eşlik etti.