Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Makam Aracı Kavgası İddiasına Yalanlama - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Makam Aracı Kavgası İddiasına Yalanlama

Tarım ve Orman Bakanlığı\'nda Makam Aracı Kavgası İddiasına Yalanlama

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda eski ve yeni bakan arasında makam aracı yüzünden kavga çıktığı yönündeki iddialar Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada "İddiaya konu olan araç, Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunmamaktadır" denildi.

14.10.2024 17:12
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Bazı basın yayın organlarında Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile mevcut bakan İbrahim Yumaklı'nın Audi A8 Long makam aracı yüzünden tartıştıkları iddia edildi.

YALANLAMA GELDİ

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası gözler yapılacak açıklamaya çevrilmişken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çıkan haberleri yalanladı.

"İDDİAYA KONU OLAN ARAÇ..."

Yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı' iddiası doğru değildir. İddiaya konu olan araç, Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunmamaktadır. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Tarım ve Orman Eski Bakanı Vahit Kirişçi arasında, bahse konu iddiaya dair herhangi bir görüşme meydana gelmemiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

İşte yapılan o açıklama;

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Makam Aracı Kavgası İddiasına Yalanlama

Tarım ve Orman Bakanlığı, İbrahim Yumaklı, Vahit Kirişci, Politika, Güncel, Tarım, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Makam Aracı Kavgası İddiasına Yalanlama - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fatih Ersan:
    Kim İnanır, tabiki Kadir İnanır Hükümeti eleştirenleri engelleme merkezi. 4 0 Yanıtla
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