Tarım ve Orman Bakanlığı\'nda Makam Aracı Kavgası İddiasına Yalanlama

Politika

Bazı basın yayın organlarında Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile mevcut bakan İbrahim Yumaklı'nın Audi A8 Long makam aracı yüzünden tartıştıkları iddia edildi.

YALANLAMA GELDİ

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası gözler yapılacak açıklamaya çevrilmişken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çıkan haberleri yalanladı.

"İDDİAYA KONU OLAN ARAÇ..."

Yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı' iddiası doğru değildir. İddiaya konu olan araç, Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunmamaktadır. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Tarım ve Orman Eski Bakanı Vahit Kirişçi arasında, bahse konu iddiaya dair herhangi bir görüşme meydana gelmemiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

İşte yapılan o açıklama;