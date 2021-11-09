Üye Girişi
Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

09.11.2021 21:42
Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 bütçesi üzerine milletvekilleri söz aldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 bütçesi üzerine milletvekilleri söz aldı.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, çiftçilerin, üretimden kopmaması ve dünya pazarında daha güçlü rekabet edebilmesi için tarımsal girdi fiyatlarının düşürülmesine yönelik adımlara hız verilmesini istedi.

Fahiş fiyat artışlarının mercek altına alınması gerektiğini belirten Osmanağaoğlu, "Tarımsal girdi fiyatlarındaki fahiş artışların ardında yatan gerçek nedenler masaya yatırılmalı." dedi.

Osmanağaoğlu, özellikle sahipsiz hayvanların yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için sonuç alıcı projelerin hazırlanmasının önemini dile getirdi.

"Tarım ve Orman Bakanlığının tarımdan haberi yok"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Tohum, ilaç, mazot, yem, sulama suyu için kullanılan elektrik faturası fiyatları almış başını gidiyor. Gübre zamlarının peşinden koşsanız yetişilmiyor. Plansızlık, öngörüsüzlük tarım alanında sırıtıyor." diye konuştu.

Gürer, 1 dekar buğday üretimi için gübre desteğinin 4 lira, 1 dekar için buğday üretiminde kullanılan gübreye gelen zammın ise 350 lira olduğunu dile getirerek, "Bu nasıl destek? 2002'de 1 ton buğday satan çiftçi 33 gram altın alırken bu yıl 4 gram altın alıyor. Taklit ve tağşişle ilgili bir yıldır açıklama yapmıyorsunuz. Tarım ve Orman Bakanlığının tarımdan haberi yok." ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, yaban hayatının bitirildiğini iddia ederek, dağ keçileri ve geyiklerin öldürülmemesi için çalıştıklarını anlattı. Mengüllüoğlu, "Neden ısrarla öldürtmek istediğinizi anlamış değiliz. Türkiye'de bir erkek dağ keçisi, bir ABD'li tarafından öldürüldü. Bahane çok enteresan, 'Üreme yeteneğini yitirmiş bir keçi olması.' Neye göre karar verdiğinizi anlamak çok güç. Doğadaki üreme yeteneğini kaybeden bütün canlıları katletmek gibi bir politikanız mı var? ya da birkaç bin dolar için ABD'den birinin gelip bu ülkede bir canlıyı katletmesi sizi gerçekten hiç mi rahatsız etmiyor?" diye sordu.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, "tahıl ambarı" olarak adlandırılan Türkiye'nin, sarımsak, pamuk, buğday, saman ve mercimeği dahi ithal eder hale geldiğini savundu.

Mevsimlik tarım işçilerinin, düşük ücretlerle günde ortalama 12 saat, sigortasız ve güvencesiz çalıştığını, barınma ve eğitim zorlukları yaşadığını söyleyen Sürücü, mevsimlik tarım işçileri arasında olumsuz yaşam koşullarından en çok kadın ve çocukların etkilendiğini dile getirdi.

"Türkiye sahte bal cenneti"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye'nin, "sahte bal cenneti" olduğunu ileri sürerek, "Marketlerdeki raflarda yer alan balların yüzde 90'ı sahte. Çocuklarımızı suni balla zehirliyorlar." dedi. Adıgüzel, Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuda gerekli denetimleri yapmadığını savundu.

"Türkiye'de şirket kurduktan sonra yabancı olmaktan çıkar"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, zor bir dönemde bakanlığa atandığını, görevini 3 yılı aşkın süredir başarıyla yürüttüğünü ifade etti.

İnsanlığın, salgın nedeniyle zor günler geçirdiğini, iklim değişiklikleri ve kuraklığın, dünyayı etkilediği gibi Türkiye'yi de etkilediğini aktaran Öztürk, "Gıda fiyatlarındaki ve üretim girdilerindeki aşırı dalgalanmaların arttığı bu dönemde, yerinde müdahalelerle ve doğru politikalarla bu zor dönemi kolay hale getirmeye çalışıyorsunuz. Sayın Bakanım, size ve ekibinize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının, gıda güvenliğinin önemini ortaya çıkardığını, dünya genelinde gıda arzında büyük sorunlar yaşanmasına rağmen Türkiye'nin, bu konuda herhangi bir problem yaşamadığını belirten Öztürk, "Tarım ve Orman Bakanlığının ne kadar fedakar çalıştığına bizzat şahidim." dedi.

"Fındık fiyatının düşük olduğu" konusundaki eleştirilere de değinen Öztürk, şunları kaydetti:

"TMO, fındıkta müdahale alımı yapmasaydı, bugün bazı arkadaşlarımız fiyatları beğenmiyorlar ama bu fiyatlar daha düşük seviyelere inebilirdi. TMO'nun yerinde müdahaleleri, özellikle sezona girmeden önce açıklanan bu müdahale fiyatları üreticimiz tarafından memnuniyetle karşılanmış ve Türkiye bundan kazançlı çıkmıştır. Son 3 yıldır izlenen alım politikaları sayesinde Türkiye hem ihracatta kazanıyor hem de müstahsilimiz bundan kar ediyor.

Fındık konusunda bir firma ismi verilerek, 'Hükümet buna destek veriyor' deniliyor. Yabancı sermaye Türkiye'de şirket kurduktan sonra artık yabancı olmaktan çıkar ve bir anlamda yerlileşir. Kar transferiyle kendi ülkelerine para götürseler bile üretimden istihdama, vergi vererek Türkiye bütçesine katkı yapan yabancı sermayeli işletmeler de Türk işletmeleridir. Kaldı ki adı geçen firma, bir Türk şirketini satın alarak Türkiye'de yatırım yapmıştır. Sermaye düşmanlığı, 1980 öncesinde klasik sol görüşlü arkadaşların yaptığı bir işti. Geldiğimiz noktada Türkiye'ye değer katan her firma bizim için saygıya değerdir."

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, bugün bir rekor kırdıklarını belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde 69 milletvekilinin söz aldığını kaydetti.

Milletvekili, Türkiye, Tarım, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


Son Dakika

Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi 20:56 Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi 20:26 Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti 20:00 İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti
Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı 17:54 Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız 17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var 16:41 Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur 16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi 13:44 Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi

Son Dakika Haberleri
21:37 Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 662 yeni vaka tespit edildi
20:56 Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi
20:52 NASA'dan tedirgin eden açıklama! 3 futbol sahası büyüklüğündeki asteroit Dünya'nın yakınından geçecek
20:47 Ekrem İmamoğlu'ndan 10 Kasım paylaşımı: İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz
20:33 Sarı-kırmızılı takım Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Forma giyeceği tarih bile belli
20:26 Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi
20:24 Aşı karşıtı İYİ Partili İlçe Başkanı Hayri Yılmaz koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
20:17 Eski sevgilisi ve iş arkadaşını kurşun yağdırdı! Biri hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı
20:14 Taraftarın istifaya davet ettiği Ali Koç'tan ilk hamle geldi! FB TV'ye çıkıyor
19:59 İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti
Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 662 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 662 yeni vaka tespit edildi         
21:38
Sarı-kırmızılı takım Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Forma giyeceği tarih bile belli Sarı-kırmızılı takım Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Forma giyeceği tarih bile belli         
20:34
Antalya'da korkunç kaza! Küçük Eren, yaya geçidinde otobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti Antalya'da korkunç kaza! Küçük Eren, yaya geçidinde otobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti         
20:20
Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Toz kaplayan alandan, halk canını kurtarmak için kaçıştı Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Toz kaplayan alandan, halk canını kurtarmak için kaçıştı         
19:00
Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor         
17:45
Son Dakika: Malatya'da tadilat yapılan 2 katlı bir binada göçük! Enkaz altında kalan insanlar var Son Dakika: Malatya'da tadilat yapılan 2 katlı bir binada göçük! Enkaz altında kalan insanlar var         
17:19
Eda Ece, sosyal medya hesabından Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı         
16:10
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı         
11:41
Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı         
09:39
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti         
00:50
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 21:52:24. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement