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Politika

Tarsus Festivali Dolu Dolu Geçti

Tarsus Festivali Dolu Dolu Geçti

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 3. Uluslararası Tarsus Festivali'nin büyük bir coşku içinde geçtiğini belirtti. Ayrıca, Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısında kente dair çeşitli sorunlar ele alındı.

05.11.2024 15:21  Güncelleme: 15:23
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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 3. Uluslararası Tarsus Festivalinin dolu dolu geçtiğini belirterek, "Tarsus artık festivallerin kenti oldu, etkinliklerle geçiyor" dedi.

Tarsus Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında mahalle sınır değişikliklerinden parklara, aydınlatma sorunlarından devam eden projelere kadar çeşitli konular ele alındı.

Toplantıda, belediye müdürlüklerinden ve komisyondan gelen evraklar görüşülerek karara bağlandı. Başkan Boltaç, belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıda, meclis üyelerinin katkılarıyla kente yönelik hizmetlerin hızlandırılmasına yönelik kararlar alındı.

Toplantıda Altaylılar Mahallesi'ndeki aydınlatma sorunları ve şehir içi yolların durumları da gündeme getirildi. Başkan Boltaç, gerekli incelemelerin yapılacağını ve sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulacağını belirtti. Ayrıca, Tarsus'un 5. Etap Organize Sanayi Bölgesinin hızlandırılması için Mersin Valiliği ile yapılan iş birliğinin sonuçlarından bahsedilerek, projenin gelecek yıl tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı. Toplantıda Tarsus Belediyesi ile Kömür Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hususunun görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Tarsus Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi'nde yapılan parka 'Yaşar Kemal' ismi verilmesi oy çokluğuyla karar verildi. Ayrıca, Yeniçay - Mantaş Mahalle sınırı değişikliği görüşüldü.

"Tarsus Festivali dolu dolu geçti"

1- 3 Kasım tarihlerinde yapılan Tarsus Festivali hakkında konuşan Başkan Boltaç, "Mersin Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 3. Uluslararası Tarsus Festivali dolu dolu geçti. 3 gün boyunca her anı etkinliklerle geçen festivalimizde, şehrimizin dört bir yanında canlılık, heyecan ve coşku hiç eksik olmadı. Aynı zamanda festivalin ilk gününde Siptilli Çarşısında bulunan Tarsus Gastronomi Merkezimizin kapılarını açtık. Yüzlerce misafirimizi ağırladık. Tarsus artık festivallerin kenti oldu, etkinliklerle geçiyor. Bu anlamda desteğini esirgemeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında erken teşhisin önemini vurgulayan Başkan Boltaç, " Türkiye'de ve dünyada her yıl binlerce çocuk lösemi hastalığına yakalanmakta, küçük bedenler uzun ve hassas bir tedavi sürecine girmektedir. Bu süreçte, lösemiyle mücadele eden çocuklarımızın ve ailelerinin yalnız olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim. Lösemi, erken teşhis ve doğru tedavi ile üstesinden gelinebilen bir hastalıktır. Bu anlamlı hafta vesilesiyle, lösemiyle mücadelede üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizi ve her zaman yanlarında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Birlikte sevgi ve dayanışmayla lösemiyi yenebiliriz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak 10 Kasım mesajlarını paylaştı. Atatürk'ün ilke ve devrimleriyle yol alınması gerektiğinin vurgusunu yapan Başkan Boltaç, "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde sevgi, saygı ve derin bir minnetle anıyoruz. Onun fikirleri, dehası, ilke ve devrimleri, insanlığa, doğaya ve tüm canlılara verdiği değerle bize her zaman yol göstermeye devam ediyor. Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak ve gösterdiği aydınlık yolda ilerlemek, her birimizin ortak sorumluluğu ve onurudur. Onun aziz hatırasını yaşatmaya, ilke ve devrimlerini daha iyi anlayarak geleceğe her zaman taşıyacağız" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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