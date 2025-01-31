Politika

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, " Taşova'ya OSB kesin olarak yapılacak" dedi.

Taşova Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra açıklamada bulunan Haluk İpek, "Taşova'ya OSB kesin olarak yapılacak. Çok küçük, bir kısım ince detaylar kaldı. Dolayısıyla inşallah yakında gelir nasıl yapılacağıyla ilgili teferruatça anlatırız. Taşova halkı bunu bekliyor" diye konuştu.

Organize sanayi bölgesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilçeye bağlı Çambükü köyü sahasında yapılmasının kararlaştırılması sonrası gelişmeleri hatırlatan Milletvekili İpek, "Konu farklı mecralara çekildi, yanlış oldu. Taşova'ya biraz zaman kaybettirildi. Ama halk, gerçekten bunu arzuluyor. Yeni seçilen belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden. O da konuyu ısrarla takip ediyor. "Bir an önce yapılsın" diyor. Hep birlikte OSB'nin temelini inşallah çok kısa bir süre sonra atacağız. Son rötuşlar oluyor" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Ömer Özalp'e gerçekleşen ziyarete Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova Kaymakamı Salih Kartal ile AK Parti İl Başkanı Galip Uzun da katıldı. - AMASYA