Tatar: Kıbrıs'ta iki devletle işbirliği şart - Son Dakika
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Politika

Tatar: Kıbrıs'ta iki devletle işbirliği şart

Tatar: Kıbrıs\'ta iki devletle işbirliği şart
18.07.2025 11:50
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Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta iki devletin işbirliğiyle ilerleme sağlanabileceğini vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, New York'taki Türkevi'nde düzenlediği basın toplantısında, 5+1 formatındaki görüşmelerde olumlu bir gündemle yer aldıklarını belirterek, " Kıbrıs'ta iki ayrı devletin iş birliğiyle ilerleme sağlanabilir, diyalogdan kaçmıyoruz, egemen eşiklikte ısrarcıyız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde Türk basın mensuplarına Kıbrıs müzakerelerine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 5+1 formatında yapılan toplantılarda Kıbrıs Türk tarafının yapıcı ve yapısal gündem sunduğunu kaydetti.

"İş birliği için buradayız, resmi müzakere için değil"

Cumhurbaşkanı Tatar, Mart ayında Cenevre'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres himayesinde yapılan toplantılarda belirlenen 6 başlık üzerinden temasların sürdüğünü ifade etti. Tatar, "Bu toplantılarda özellikle enerji, çevre, kültürel miras ve gençlik gibi alanlarda iş birliği gündeme geldi. Ancak resmi müzakerelere zemin oluşturduğu yönündeki iddiaları kabul etmiyoruz. Biz burada iki tarafın iş birliğini görüşmek için bulunuyoruz" diye konuştu.

"4 yeni kapı için mutabakat, Rum tarafının ısrarları nedeniyle aksadı"

Tatar, sınır geçişleriyle ilgili 4 yeni kapının açılması yönünde ilerleme sağlandığını, ancak Rum tarafının özellikle ara bölgedeki geçişler konusunda ısrarcı tutumunun süreci tıkadığını belirtti. Tatar, "Akıncılar ve Haspolat kapıları için biz hazırız, ancak Kiracıköy-Eğlence hattında Türk toprağından geçişi kabul etmeyip sadece ara bölge kullanılmasını isteyen Rum tarafı uzlaşmaya yanaşmadı. Biz yolumuzu açarız dedik, Türkiye de destekler. Ama maalesef bir inatla süreç aksıyor, mutabakat Rum tarafının ısrarları nedeniyle aksadı" dedi.

"Solar enerji projesi destekleniyor ama paylaşımda sorun var"

Tatar, ara bölgede büyük bir solar enerji santralinin kurulmasına dair Avrupa Birliği destekli bir projenin sürdüğünü, ancak üretilen enerjinin dağıtımı konusunda Rum tarafının Kuzey Kıbrıs'ı dışlayan bir tutum izlediğini söyledi. Tatar, "Solar enerji projesi destekleniyor ama paylaşımda sorun var. Enerjinin tamamı Rum şebekesine aktarılacak, oradan bize oran verilecekmiş. Bunu kabul etmeyiz. Biz hakkımızı doğrudan almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Avrupa Birliği'nin temsilci atamasını tanımıyoruz"

Avrupa Birliği'nin Kıbrıs için özel temsilci atama kararını da değerlendiren Tatar, "Avrupa Birliği'nin bize danışılmadan yapılan bu temsilci atamasını tanımıyoruz. AB zaten taraflı bir pozisyona sahip. Bizim pozisyonumuz net, AB çatısı altında olabiliriz ama egemenliğimiz kabul edilirse. Aksi halde böyle bir temsil kabul edilemez" şeklinde konuştu.

"Mal-mülk davaları Kıbrıs Türk halkına yönelik bir saldırıdır"

Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin KKTC'deki taşınmazlarla ilgili yatırım yapan kişilere dava açmasını "uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı bir saldırı" olarak nitelendirdi. Tatar, "Mal-mülk davaları Kıbrıs Türk halkına yönelik bir saldırıdır" ifadesini kullandı. Taşınmaz Mal Komisyonu'nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tanındığını vurgulayan Tatar, bu tür girişimlerin barış ortamını tehdit ettiğini ifade etti.

"Diyalogdan, görüşmelerden kaçmıyoruz"

Kıbrıs Türk tarafının her zaman yapıcı bir tutum sergilediğini vurgulayan Tatar, "Diyalogdan, gayriresmi görüşmelerden hiçbir zaman kaçmadık, kaçmayacağız. Ancak bizim siyasetimiz nettir, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü tanınmadan resmi müzakereye geçmeyiz" dedi. Tatar, "Bugün Güney Kıbrıs bir üs haline gelmiştir. Sadece iki İngiliz üssü değil, orada bir takım farklı olaylar vardır. İsrail ile bir takım iş birlikleri vardır. Amerika'yla bir takım başka ilişkiler vardır. Fransa ile keza öyle. Bütün bunları Kıbrıs Cumhuriyeti olarak yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs'ta iki devlet vardır"

Tatar, Kıbrıs'ta fiilen iki devletin 62 yıldır var olduğunu belirterek, "Bu bir gerçektir. Kıbrıs'ta iki devlet vardır. Her iki halkın egemenliğine dayanan bir çözüm mümkündür. Kıbrıs Türk Halkı kendi devletinde, kendi geleceğini inşa etmeye devam edecektir" diye konuştu.

"5+1 formatıyla tarihi temaslar gerçekleşti"

Cumhurbaşkanı Tatar, kendi döneminde üç kez 5+1 formatında toplantıya katıldıklarını hatırlatarak bu toplantıların Kıbrıs tarihinin kritik anları olduğunu söyledi. Türkiye ile tam bir istişare içinde hareket ettiklerini vurgulayan Tatar, "5+1 formatıyla tarihi temaslar gerçekleşti. Beyhude zaman harcamadık. Kıbrıs Türk halkının egemenliğini dünyaya duyurduk. Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde tanınırlık alanında ciddi aşama kaydettik" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tatar: Kıbrıs'ta iki devletle işbirliği şart - Son Dakika

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