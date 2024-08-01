Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Denizli-Kızılcabölük yolunun açılması için girişimlere başlayacak - Son Dakika
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Politika

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Denizli-Kızılcabölük yolunun açılması için girişimlere başlayacak

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Denizli-Kızılcabölük yolunun açılması için girişimlere başlayacak

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Denizli ile Tavas'a bağlı Kızılcabölük Mahallesi arasındaki yolun ihtiyaç haline geldiğini belirterek, Denizli-Kızılcabölük yolu için girişimlere bulunacaklarını söyledi. Tavas halkının talepleri artan yolun, Denizli Antalya yolundaki yoğunluğu rahatlatacağı ve turizm potansiyelini artıracağı belirtiliyor.

01.08.2024 10:31  Güncelleme: 10:32
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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Denizli ile Tavas'a bağlı Kızılcabölük Mahallesi arasındaki yolun ihtiyaç haline geldiğini belirterek; "Denizli-Kızılcabölük yolu için girişimlere bulunacağız" dedi.

Denizli Tavas arası alternatif yol olarak geçmiş yıllarda hizmet veren Kızılcabölük Denizli yolunun iyileştirilmesi ve hizmete açılması için Tavas halkının talepleri arttı. Denizli Antalya yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle Denizli Kızılcabölük yolunun açılmasını talep eden Tavaslı vatandaşlar sosyal medyadan kampanya çalışması başlattı.

Cankurtaran yoluna alternatif olarak hizmete açılması istenen yol çağrısına destek veren Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Bu yol istekten ziyade ihtiyaç haline de gelmeye başladı. Yapılacak alternatif yol Cankurtaran yolunu da çok rahatlatacaktır. Konuyla ilgili girişimlerde bulunacağız. Geçmiş yıllarda kullanılan 22 kilometrelik yolun açılması yaşanan yoğunluğu rahatlatacaktır. Bu istekten ziyade ihtiyaç haline de gelmeye başladı" dedi.

Talep edilen yol için karayolundan ziyade bir turizm yolu olmasını düşüncesinde olduğunu belirten Başkan Tatık, "Açıkçası böyle bir yola ihtiyaç var. Denizli'de oturanların alternatif bir yerleşim alanı bulması; Kızılcabölük, Vakıf ve Karahisar mahallerine ulaşmaları ve doğayı da görmeleri lazım. Karayolundan ziyade benim şahsim fikrim bir turizm yolu olması. Bu bizim tek başımıza alacağımız bir karar değil. Karayollarının, Denizli'deki sivil toplum kuruluşlarının ve Denizli'de yaşayan herkesin öngörüleri alınabilir. İnsanların rahatça gidebileceği bir turizm yolu çok büyük bir katkı sağlar. Bize de talepler geliyor, açıkçası bende böyle bir çalışmanın olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'ndan destek alabilir ve koordineli bu projeyi hayata geçirebiliriz"

Trafik yoğunluğunun çok olduğu Cankurtaran yoluna da yapılacak yolun rahatlatacağını söyleyen Başkan, " Muğla'ya, Aydın bölgesine ya da İnceğiz Kanyonu'na gidecekler için bağlantı yolu olur. Bu istekten ziyade ihtiyaç haline de gelmeye başladı. Şu anda tasarruf tedbirleri kapsamında yatırımlarda durmuş durumda. İlerleyen süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'ndan destek alabilir ve koordineli bu projeyi hayata geçirebiliriz. Devletimize yük olmaktansa maliyeti kendimizin karşılayabileceği bir çalışma olabilir. Bazı görüşmeler yapıyoruz, gündeme de alıp, girişimlere bulunacağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Denizli-Kızılcabölük yolunun açılması için girişimlere başlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Denizli-Kızılcabölük yolunun açılması için girişimlere başlayacak - Son Dakika
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