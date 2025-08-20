Tavşanlı'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları - Son Dakika
20.08.2025 19:37
Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ziyarette bulundu.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ziyarette bulundu. Heyette, İlçe Başkanı Himmet Özer, İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Alp, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Can Şener ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Heyet, Tavşanlı'ya geldikten sonra ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığı'nda kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Tavşanlı Ticaret Odası, esnaf odaları, şehit ve gazi yakınları ziyaret edildi.

Ziyaretin önemli duraklarından biri olan Tavşanlı Ticaret Odası'nda heyet, Oda Başkanı Davut Efe ve yönetimiyle bir araya geldi. Heyet, ilçenin ekonomik gelişimi ve iş dünyasının talepleri hakkında istişarelerde bulundu. Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun üreten, büyüyen ve istihdam sağlayan bir ekonomi üzerine inşa edildiğini belirtti.

Heyet, misafirperverliklerinden dolayı Oda Başkanı Davut Efe ve yönetimine teşekkür ederek, Tavşanlı'nın kalkınması için birlikte atılacak adımların hayırlara vesile olmasını diledi. Ziyaretler, gün boyu devam etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

