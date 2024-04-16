TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Gazze, Suriye, Arakan ve Keşmir'de insan hakları ihlalleri var - Son Dakika
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Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Gazze, Suriye, Arakan ve Keşmir'de insan hakları ihlalleri var

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Gazze, Suriye, Arakan ve Keşmir\'de insan hakları ihlalleri var

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, OSTİM Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Gazze, Suriye, Arakan ve Keşmir gibi bölgelerde ciddi insan hakları ihlallerinin olduğunu belirtti. Yüksel, dünyanın dört bir yanında ezilen halkların çığlıklarının duyulması gerektiğini vurgulayarak, herkesin daha adil bir dünya için elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Ayrıca, BM sisteminin ezilen halkların haklarını korumada başarısız olduğunu ve reforma ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

16.04.2024 11:03
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Geçmişte Cezayir'de, Srebrenitsa'da, Hocalı'da, Kosova ve Irak'ta yaşananları henüz unutmamışken günümüzde Gazze'de, Suriye'de, Arakan'da, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da ezilen halklara yönelik ciddi insan hakları ihlalleri olduğunu üzülerek müşahede ediyoruz." dedi.

Yüksel, OSTİM Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen "Geçmişten Günümüze Ezilen Halklar Konferansı"nda konuştu.

Dünyanın dört bir yanında haksızlığa uğrayan, baskı altında yaşayan insanların çığlıklarının duyulduğunu vurgulayan Yüksel, Gazze'de soykırımın acımasızlığı altında ezilen milyonlarca kişinin bulunduğunu belirtti.

Cüneyt Yüksel, Yemen'de, Arakan'da açlıkla boğuşan çocukların, Afrika'nın çeşitli yerlerinde de susuzlukla mücadele eden insanların yer aldığını ifade etti.

"Bir insanın hakkı gasbedildiğinde tüm insanlık incinir." diyen Yüksel, daha adil bir dünya inşa etmek için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizdi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, bir avuç güçlünün değil, tüm insanlığın haklarının korunması temel şiarımızdır. Kimi zaman çaresizlik içinde kalan, kimi zaman da umutlarını yitiren bu insanlara destek olmak bizim tarihten gelen ve gözlerimizi kapayamayacağımız görevimizdir. Irk, dil, din veya coğrafya farkı gözetmeksizin, her insanın temel haklara sahip olması gerektiğine canıgönülden inanıyoruz." dedi.

Yüksel, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilmesinin üzerinden geçen 76 yıllık sürede başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri olmak üzere, BM teşkilatının ezilen halkların haklarını güvence altına almaya yönelik taahhütlerini ihmal ettiğini, çalışmalarda sınıfta kaldığını kaydetti.

"BMGK 6 ay sonra ilk defa karar alabildi"

Arakanlı Müslümanların zulme uğradığını, Srebrenitsa katliamının yarasının hala taze olduğunu dile getiren Yüksel, Srebrenitsa'daki toplu mezarların, uluslararası ceza mahkemelerinin dikkatini çektiğini ve bu olaylarla ilgili olarak birçok kişinin yargılandığını, suçlu bulunduğunu hatırlattı.

Cüneyt Yüksel, "Geçmişte Cezayir'de, Srebrenitsa'da, Hocalı'da, Kosova ve Irak'ta yaşananları henüz unutmamışken günümüzde Gazze'de, Suriye'de, Arakan'da, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da ezilen halklara yönelik ciddi insan hakları ihlalleri olduğunu üzülerek müşahede ediyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğünü anımsatan Yüksel, İsrail yönetiminin "yok etme" kastıyla hareket ettiğine dikkati çekti.

BMGK'de, Gazze'de acilen ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısının ABD'nin çekimser oyuna karşı 14 "evet" oyuyla 25 Mart'ta kabul edildiğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"İnsanlığın gözü önünde yaşanan soykırıma karşı onca tepki, kan ve gözyaşından sonra sakat bırakılmış BMGK neredeyse 6 ay sonra ilk defa karar alabildi. Buna karşın son 6 aydır süren bombardımanda yavaşlama görülmüyor, ölü ve yaralı sayısında da azalma yok. İnsan haklarının eşit şekilde herkese uygulanmasına hizmet etmeyen, ezilen halkların hakkını teslim etmeyen, uluslararası barış ve güvenliği tehlikelere karşı koruyamayan BM sisteminin bu şekilde devam edebilmesi mümkün değildir. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu devletler uzun süredir BM sisteminde kalıcı ve adil bir reformun gerçekleştirilebilmesi için çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Nitekim, bu yönde Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 'Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür' şiarını taşıyan girişimlerde bulunmaktadır."

İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan soykırım davasının devam ettiğini hatırlatan Yüksel, UAD'deki ve Uluslararası Ceza Mahkemesindeki tüm süreçleri yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Gazze, Suriye, Arakan ve Keşmir'de insan hakları ihlalleri var - Son Dakika

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