TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Netanyahu'nun ABD Kongresindeki alkışlanmasını kınadı - Son Dakika
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Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Netanyahu'nun ABD Kongresindeki alkışlanmasını kınadı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde ayakta alkışlanmasına tepki göstererek, "Netanyahu'nun ABD Kongresinde 56 kez ayakta alkışlanması, adalet ve insan haklarına duyulan saygının sarsıldığı bir...

26.07.2024 17:37
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde ayakta alkışlanmasına tepki göstererek, "Netanyahu'nun ABD Kongresinde 56 kez ayakta alkışlanması, adalet ve insan haklarına duyulan saygının sarsıldığı bir an olarak tarihe geçmiştir." dedi.

Yüksel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İsrail güçlerinin cuma namazını kılmak isteyen Filistinlileri Mescid-i Aksa'ya almamasını ve TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı.

İsrail'in tutumunu lanetleyen Yüksel, Filistin'de yaşananları şeffaf bir şekilde dünyaya aktaran başta TRT muhabirleri olmak üzere tüm basın camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yüksel, insanlık tarihinin en büyük katliamlarından birinin faili, savaş ve soykırım suçlarını teşkil eden eylemlerle masum sivilleri hedef alan bir şahsın, "demokrasi ve insan hakları" kavramlarını dillerinden düşürmeyen bir ülkenin kongresinde propaganda yaptırarak alkışlanmasını şiddetle kınadığını vurguladı.

Netanyahu'nun ABD Kongresinde gördüğü teveccühün utanç verici olduğunun altını çizen Yüksel, "Okul, hastane, ibadethane ayırmadan Filistin topraklarını bombalayanlar, her türlü insani yardıma engel olanlar, hukuka ve insan haklarına karşı duranlar, her ne kadar ABD Kongresinde ayakta alkışlanmış olsalar da insanlık vicdanında mahkum olmuşlar, ayaklar altına alınmışlardır. Netanyahu'nun ABD Kongresinde 56 kez ayakta alkışlanması, adalet ve insan haklarına duyulan saygının sarsıldığı bir an olarak tarihe geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 16 bini çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 40 binin üzerinde sivilin hayatını kaybettiğini dile getiren Yüksel, 90 binden fazla kişinin de yaralandığını belirtti.

Netanyahu hükümetine bağlı İsrail güçlerinin Filistin'de akıl almaz suçlar işlediğini dile getiren Yüksel, "İsrail, Gazze'deki tüm Filistin nüfusunun varlığına kastetmektedir. ABD Kongresi, mali destek, silah ve mühimmat sağlayarak bu suçları teşvik etmiş hatta tüm bu yaşanan zulme ortak olmuştur. Uluslararası Adalet Divanı nezdinde süren soykırım davasında yargılanan, İsrail'in ve onun başbakanı Uluslararası Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamada 'savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar' dolayısıyla aleyhinde 'tutuklama emri' talep edilen Gazze kasabı Netanyahu'nun ABD Kongresinde alkışlar eşliğinde karşılanması, Batı'nın ikiyüzlülüğünü, bilinç altını ve zihniyetini gözler önüne sermiştir." şeklinde konuştu.

Cüneyt Yüksel, Netanyahu'nun ABD Kongresinde "Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), bizi prangaya vurmak istiyor, kendimizi savunmamızı engellemek istiyor." ifadelerini kullandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Netanyahu'nun bu söyleminin arkasında ABD senatörlerinden oluşan bir grubun Uluslararası Ceza Mahkemesine ilettiği tehditkar mektubun olduğunu biliyoruz. Başta Netanyahu olmak üzere, İsrailli yetkililerin bu yalan ve hezeyanlarının ana sebebi, arkasına ABD'nin gücünü alan İsrail'deki 'impunity' yani 'cezasızlık' algısıdır. Bilinmelidir ki İsrail, hukuktan ve insanlıktan muaf değildir. Gelinen bu noktada, UCM Savcılığının attığı adım karşısında Netanyahu'nun UCM'nin işlenen soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarda kendileri ile ilgili yargılama yetkisinin olmadığı yönündeki 'hezeyanları' hiçbir şekilde dikkate dahi alınmamalıdır. Netanyahu, yargılanmaktan kaçamayacaksın, işlediğin suçların hesabını vereceksin."

Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Türkiye'ye davet etti

Yüksel, ABD'nin İsrail'in işlediği tüm suçlara ortak olduğunu gözler önüne serdiğine işaret ederek, "Soykırıma alkış tutan Amerikalı siyasetçilerin, siyasi çıkarlar uğruna insani değerleri ayaklar altına alarak İsrail'in suçlarına ortak olması, ABD'nin itibarını zedeleyecek, tarih sahnesinde soykırım ortağı olarak anılmalarını sağlayacaktır." dedi.

Filistin halkının 75 yıldır topraklarına dönmeyi beklerken bugün İsrail tarafından tarihin de dışına itilmeye çalışıldığını ifade eden Yüksel, "Bugün Gazze'deki gördüklerimiz, İsrail'in Filistinlileri sadece yerlerinden etmeyi değil tarihten de silmeyi amaçladığını göstermektedir. Küresel vicdanın, Filistinli sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması için sokaklara döküldüğü mevcut ortamda İsrail'e askeri desteğin sürdürülmesi kabul edilemezdir." şeklinde konuştu.

Yüksel, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İsrail'in saldırılarının kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik tüm uluslararası girişimlerde öncü rol üstlendiğini vurgulayarak, İsrail'e yönelik tedbir ve yaptırımlarını tereddütsüz uygulamaya geçirdiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a mektup yazarak Filistin halkının hak ve adalet mücadelesini tüm dünyaya güçlü şekilde duyurması için TBMM'de hitapta bulunmamaya davet ettiğini kaydeden Yüksel, "Uluslararası camiada Filistin'e yönelik desteğin kitleler nezdinde hızla yükseldiğini görüyoruz. Uluslararası mahkemelerde devam eden mücadelelerin sonuç vermeye başladığını düşünüyor ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Filistin ve Filistinliler ile dayanışmamızı her alanda artırarak devam ettireceğimizin sözünü bir kez daha veriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Netanyahu'nun ABD Kongresindeki alkışlanmasını kınadı - Son Dakika

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