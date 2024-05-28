TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, Arnavutluk Meclisi AB İşleri Komisyonu Başkanı Jorida Tabaku ile görüştü - Son Dakika
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Politika

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, Arnavutluk Meclisi AB İşleri Komisyonu Başkanı Jorida Tabaku ile görüştü

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, Arnavutluk Meclisi AB İşleri Komisyonu Başkanı Jorida Tabaku ile görüştü

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Arnavutluk Meclisi AB İşleri Komisyonu Başkanı Jorida Tabaku ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kayatürk, görüşmede, Arnavutluk heyetinin ziyaretinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği anlaşmasına vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye ve Arnavutluk'un NATO ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi platformlarda birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kayatürk, FETÖ'nün Arnavutluk'taki varlığına dikkat çekerek, Arnavutluk'un bu tehlikeye karşı tedbirli olmasını istedi. Türkiye'nin AB'ye üyeliğini önemsediğini vurgulayan Kayatürk, AB'nin Türkiye'ye karşı samimi ve kriterlere dayalı adımlar atması gerektiğini belirtti.

28.05.2024 13:37
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TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Arnavutluk Meclisi AB İşleri Komisyonu Başkanı Jorida Tabaku ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Kayatürk, görüşmede, Arnavutluk heyetinin ziyaretinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, 1923'te Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra Türkiye ile Arnavutluk arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması gerçekleştirildiğini anımsattı.

Arada sınırlar olsa da iki ülkenin akraba olduğuna inandıklarını dile getiren Kayatürk, Balkanların da Türkiye için önemli olduğuna işaret etti.

Kayatürk, Arnavutluk'un, Balkanlarda kalıcı barışın sağlanması konusunda önemli bir ülke olduğunu anlatarak, Türkiye'nin Arnavutluk ile hem NATO'da hem Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatında birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2019 depreminde ve 2020'de patlak veren koronavirüs salgınında Arnavutluk'un yanında olduğunu anımsatan Kayatürk, Arnavutluk'un da geçen yıl yaşanan büyük deprem felaketinde Türkiye'nin yanında durduğunu aktardı.

FETÖ'nün Arnavutluk'ta varlığını devam ettirdiğini dile getiren Kayatürk, Arnavutluk'un bu tehlikeye karşı teyakkuzda olmasını istedi. Kayatürk, Avrupa'dan da FETÖ'ye karşı daha samimi adımlar beklendiğini ifade etti.

Türkiye ve Arnavutluk'un AB'ye üyelik konusunda ortaya koyduğu ortak bir mücadele olduğunu anlatan Kayatürk, 2008 ekonomik krizi, Suriye'deki iç savaş ve mülteci akınından AB'nin genişleme projesinin yara aldığını dile getirdi.

Türkiye'nin AB'ye üyeliğini çok önemli bulduklarını vurgulayan Kayatürk, "Maalesef Türkiye'de AB'nin çekiciliği gittikçe azalıyor. Eğer AB tekrar Türkiye halkının takdirini kazanmak istiyorsa samimi, liyakata dayalı ve kriter odaklı adımlar atmalıdır." diye konuştu.

Arnavutluk Meclisi AB İşleri Komisyonu Başkanı Jorida Tabaku da Arnavutluk'ta siyasi görüşü farketmeksizin herkesin Türkiye'yi "dost ülke" olarak gördüğünü kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin baki olduğunu ifade eden Tabaku, Türkiye ve Arnavutluk'un pek çok konuda atacağı adımlar olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, Arnavutluk Meclisi AB İşleri Komisyonu Başkanı Jorida Tabaku ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, Arnavutluk Meclisi AB İşleri Komisyonu Başkanı Jorida Tabaku ile görüştü - Son Dakika
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