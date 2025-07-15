TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz'da Meclis'te bombalanan alanlara karanfil bıraktı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz'da Meclis'te bombalanan alanlara karanfil bıraktı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz\'da Meclis\'te bombalanan alanlara karanfil bıraktı
15.07.2025 15:00
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı alanlara karanfil bıraktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı alanlara karanfil bıraktı.

TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilk tören, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda yapıldı.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ile Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Kurtulmuş ve beraberindekiler, 15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarınca TBMM'ye atılan ilk bombanın düştüğü alanda yer alan anıta karanfil bıraktı.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törenin ardından ikinci bombanın düştüğü Şeref Holü'nde anma gerçekleştirildi.

Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler, bombanın düştüğü noktada bulunan 15 Temmuz Anı Taşı'na karanfil bıraktı.

Türkiye'nin Demokrasi Serüveni Sergisi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye'nin Demokrasi Serüveni Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi ve sergiyi gezdi.

Sergide, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşmesindeki önemli tarihlere ait, belge, fotoğraf ve manşetler yer alıyor.

Tarihe tanıklık eden resmi belgeler, Anayasa değişiklikleri, Meclis tutanakları, dönemin gazete manşetleri ve arşiv fotoğraflarıyla zenginleştirilen sergide, 15 Temmuz şehitlerinin isim ve fotoğraflarına da özel bir yer veriliyor.

Sergide öne çıkan tarihi dönüm noktaları ise şöyle:

23 Nisan 1920 TBMM'nin Açılışı,

TBMM'nin ilk birleşimine ait tutanak

Atatürk'ün TBMM'de yaptığı konuşma

29 Ekim'in bayram ilanına ilişkin karar

Cumhuriyetin ilanı sonrası dönemin gazete manşetleri

Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı

Kanun metinleri ve anayasa değişiklikleri

İlk kadın milletvekillerine ait bilgi ve görseller

1946 ve 1950 seçimleri

Çok partili siyasi hayata geçiş ve Demokrat Parti'nin iktidara gelişine ait gazete manşetleri

27 Mayıs 1960 Darbesi

Talat Aydemir Darbe Girişimi

12 Mart 1971 Muhtırası

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi

28 Şubat 1997

27 Nisan 2007 e-Muhtırası

12 Eylül 2010 Anayasa Referandumuna ait gazete manşetleri

15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi

16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu

Öte yandan sergi açılışına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

"Bu anlamlı çalışmada emeği geçenleri kutluyorum"

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından sergiye yönelik paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin köklü siyasi tarihine ve milletimizin demokrasi mücadelesine ışık tutan Türkiye'nin Demokrasi Serüveni Sergisi'nin açılışını TBMM Şeref Holü'nde milletvekillerimizle gerçekleştirdik. Milletimizin, iradesine sahip çıkma kararlılığını, demokrasiye olan bağlılığını ve özgürlük mücadelesini yansıtan resmi belgeler, Meclis tutanakları, arşiv fotoğrafları gibi birçok objeyi bünyesinde barındıran bu anlamlı çalışmada emeği geçenleri kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz'da Meclis'te bombalanan alanlara karanfil bıraktı - Son Dakika

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