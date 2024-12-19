TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti\'li Sırakaya ile beraberindeki İsveç Süryani Cemaati heyetini kabul etti

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile beraberindeki İsveç Süryani Cemaati heyetini kabul etti.

Kurtulmuş, kabulde, İsveç Süryani Cemaati heyetini Meclis'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TBMM olarak Süryanilerin ana vatanlarında en iyi şekilde yaşamaları için gerekli her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Türkiye'nin asli unsurları olan Süryani vatandaşların, dini, sosyal, ekonomik her türlü taleplerinin takipçisi olacaklarını ifade eden Kurtulmuş, yurt dışında bulunan Süryani cemaatinin, yaşadıkları ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağladığına işaret etti.

İsveç Parlamentosu Milletvekili Yusuf Aydın, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a kabulleri dolayısıyla teşekkür ederek, Türkiye'de üst düzey temaslar gerçekleştirdiklerini ve bu temaslarının verimli geçtiğini anlattı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda gerçekleştirdiği reformlar için şükranlarını sunan Aydın, reformlar sayesinde Süryanilerin birçok sorununun çözüldüğünü söyledi. Aydın, Türkiye'nin ilerleyişine destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.