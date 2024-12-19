TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti'li Sırakaya ile beraberindeki İsveç Süryani Cemaati heyetini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti'li Sırakaya ile beraberindeki İsveç Süryani Cemaati heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti\'li Sırakaya ile beraberindeki İsveç Süryani Cemaati heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile beraberindeki İsveç Süryani Cemaati heyetini kabul etti.

19.12.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile beraberindeki İsveç Süryani Cemaati heyetini kabul etti.

Kurtulmuş, kabulde, İsveç Süryani Cemaati heyetini Meclis'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TBMM olarak Süryanilerin ana vatanlarında en iyi şekilde yaşamaları için gerekli her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Türkiye'nin asli unsurları olan Süryani vatandaşların, dini, sosyal, ekonomik her türlü taleplerinin takipçisi olacaklarını ifade eden Kurtulmuş, yurt dışında bulunan Süryani cemaatinin, yaşadıkları ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağladığına işaret etti.

İsveç Parlamentosu Milletvekili Yusuf Aydın, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a kabulleri dolayısıyla teşekkür ederek, Türkiye'de üst düzey temaslar gerçekleştirdiklerini ve bu temaslarının verimli geçtiğini anlattı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda gerçekleştirdiği reformlar için şükranlarını sunan Aydın, reformlar sayesinde Süryanilerin birçok sorununun çözüldüğünü söyledi. Aydın, Türkiye'nin ilerleyişine destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Zafer Sırakaya, Milletvekili, Sivil Toplum, İstanbul, AK Parti, Politika, İsveç, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti'li Sırakaya ile beraberindeki İsveç Süryani Cemaati heyetini kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:12:05. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti'li Sırakaya ile beraberindeki İsveç Süryani Cemaati heyetini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.