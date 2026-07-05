TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde yaz bitmeden adım atılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "O raporda bütün partilerin ittifakıyla bir yol haritası ortaya konulmuş oldu. Şimdi Allah'ın izniyle bu yaz ayları bitmeden de bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması, tasfiyesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak, bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki heyetle Cudi Dağı'nda bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Hz. Nuh'u anma merasimine katıldı. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan helikopterle Cudi Dağı'na gelen Kurtulmuş, anma etkinliğinin yapılacağı Sefine mevkiine hareket etti. Protokol üyeleri, Cudi Dağı'ndaki Hz. Nuh'un gemisinin indiği yer olarak bilinen tarihi taş kalıntılarının bulunduğu alanda öğle namazını kıldı. Namazın ardından Kurtulmuş, yapımı süren Hz. Nuh Camii'ne temsili olarak bir taş koydu. Daha sonra erbane ezgileri eşliğinde tören alanına yürüyen protokol üyeleri, valilik, belediye ve sivil toplum kuruluşlarınca kurulan çadırları ziyaret etti. 1984 yılında kesintiye uğrayan, terörün sona ermesinin ardından 2021 yılında yeniden başlatılan Hz. Nuh'u anma merasimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, İmam Enes Bilen'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tanıtım filmi gösterimiyle devam etti.

Programda konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Kardeşliğe sarılacağız, birliğe, beraberliğe sarılacağız. Çünkü bu ülkede yaşayan milletimizin 86 milyonun tamamının birbirinden ayrısı gayrısı yoktur. Geçmişimiz birdir, geleceğimiz birdir, kaderimiz birdir, bugünümüz de birdir. Bizi bizden ayıracak hiçbir şey yoktur. Bizim örfümüz birdir, adetimiz birdir, kullandığımız kelimeler birdir, cümlelerimiz birdir, yasımız birdir, düğünümüz, halayımız birdir. Bu kadar çok birliğin içerisinde vahdetle, birlik içerisinde Allah'ın ipine, kardeşliğe sarılarak çok daha güçlü olacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz yıl yaz aylarında yine Şırnak'taydık. Gabar Dağı'nda petrolün çıkartıldığı o güzel törene 40'a yakın milletvekili arkadaşımızla katıldık. Çok şükür bugün 80 bin varil seviyesini aşmış bir petrol üretimiyle Şırnak, Gabar şenlenmiş oldu. O dağlarda bir zamanlar bırakın petrol çıkartmayı, insanların piknik yapması, yürümesi, oradan geçmesi bile mümkün değildi. Çok şükür bugün buradayız. Şehrinur'da Nuh Aleyhisselam'ın manevi gölgesinde inşallah fevkalade güzel bir törenle andığımız Nuh Aleyhisselam'ı anma törenlerinde buradaydık. Herhalde binlerle, belki on binlerle ifade edilecek kardeşimiz bu törenlere katıldı. Allah ömür ve imkan verirse şu yukarıda temellerini gördüğünüz, direklerini gördüğünüz cami inşallah önümüzdeki sene burada kutlayacağımız törenlerle açılacak. Orada da Fatihalarla namazlarımızı kılacak, dualarımızı edeceğiz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Allah ömür verirse önümüzdeki sene burada yapacağımız törenleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tam himayesine alarak, bundan sonraki yıllarda da geleneksel olarak devam etmesini sağlayacağız" dedi.

'Terörsüz Türkiye' sürecine değinen Kurtulmuş, "Değerli kardeşlerim, artık bu dağlarda teflerimizden yaslar, ağıtların sesleri yükselmeyecek. Artık bu topraklarda şarkılarımızla, analarımızın ağlamaları, gözyaşlarıyla, iniltileri türkülerimize, ağıtlarımıza karışmayacak. Bu dağlarda, bu ovalarda, bu şehirlerde, Türkiye'nin her bir karışında sadece ve sadece kardeşlik türküleri söyleyeceğiz, halaylar çekeceğiz, birliğimizi ifade edeceğiz, dirliğimizi ifade edeceğiz. Şimdi bir zamanlar buralara insanların giremediği, maalesef annelerin gözleri yaşlı bir şekilde evlatlarının akıbetini aradığı dağlar artık barışın, kardeşliğin, insanlığın, huzurun ve hep birlikte inşa edeceğimiz geleceğin inşa edildiği topraklar olacak. Geçtiğimiz yaz bu meselenin ortadan kaldırılması, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasinin bütün imkanlarıyla tesis edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fevkalade önemli bir çalışmayı yaz ayları boyunca zor ama başarılı bir müzakere sürecini gerçekleştirmiş olduk. Bütün siyasi partiler hemen hemen bir araya geldiler. Komisyonda 50 üyemizin tamamı Türkiye'nin her yerinden, Şırnak'tan da gelenler oldu, onların da görüşlerini dinledik. Uzun süreli, sabırlı, özenli bir çalışma sonunda bildiğiniz gibi bir rapor ortaya çıktı. O raporda bütün partilerin ittifakıyla bir yol haritası ortaya konulmuş oldu. Şimdi Allah'ın izniyle bu yaz ayları bitmeden de bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması, tasfiyesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak, bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak. Allah'tan reva mıdır? Şu güzelim memleketin 1983 başlangıcı, o zamandan bu yana on binlerce insan öldü. Binlerce askerimiz, şehidimiz, binlerce vatan evladımız şehit oldu. Bu memlekette eline başkalarının ürettiği silahlar ve bombalar tutuşturulan insanlar, maalesef gencecik yaşta dağlara salındı, dağlarda birçoğu öldü. Şimdi istiyoruz ki bu memleketin hiçbir insanına, en başta onun için söyledim, Kürt'ün de Rabbi bir, Türk'ün de Rabbi bir. Kürtü ve Türkü ayırt eden hiçbir kültürel ve inanç özelliği yok. Şimdi artık bizim Kürt Mehmet'le Türk Mehmet yan yana aynı okulun sınıfında olacak, aynı fabrikada çalışacak, aynı ülkenin evladı olacak, hep beraber daha ileriyi hazırlamak için mücadele edecek. Böylesine büyük bir birliği ve beraberliği elin oğlunun ekmeğine yağ sürmek için hiçbir şekilde kaybetmeyeceğiz. Kardeşliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Biz bir oldukça, birlikte oldukça, hep beraber kardeşlikle kalplerimiz yoğruldukça, Allah'ın izniyle bir daha inanıyorum ki bu memleketin hiçbir yerinde hiçbir evladı terörle karşılaşmayacak, hiçbir insanımız terörün mağduru asla olmayacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş dua etti. Program, Grup Tillo'nun seslendirdiği eserlerle devam etti. Etkinlikte barışın simgesi olan zeytin dalı da yer alırken, gökyüzüne güvercin bırakıldı. Protokol üyelerinin aile fotoğrafı çektirmesiyle resmi program sona erdi. Törenin ardından katılımcılara aşure ve yemek ikramında bulunuldu.

Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, bölge milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlki 1973'te düzenlenen ve güvenlik gerekçesiyle 1984 yılında kesintiye uğrayan Hz. Nuh'u anma merasimleri, terörün sona ermesinin ardından 2021 yılında yeniden düzenlenmeye başladı. - ŞIRNAK