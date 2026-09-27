TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gaziantep Nurdağı kazası için rahmet ve şifa mesajı paylaştı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gaziantep Nurdağı kazası için rahmet ve şifa mesajı paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Nurdağı'ndaki trafik kazasında yaşamını yitirenler için rahmet, yaralılar için acil şifa diledi. Kurtulmuş, sosyal medya mesajında ailelere başsağlığı, millete baş sağlığı iletti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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