TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fattouh ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fattouh ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul\'da Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fattouh ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile bir araya geldi.

19.04.2025 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen görüşmede, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı"nın Filistin davasına destek veren önemli bir platform olarak uluslararası alanda yerini aldığını ve güçlü bir farkındalığı ortaya koyduğunu söyledi.

Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarının tamamında sürdürülen, katliam boyutlarını aşan soykırımın, insanlık tarihinin gördüğü en acımaz soykırımlardan olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bu soykırım suçunu işleyen Netanyahu ve çetesinin yanında bunlara destek verenlerin de sorumlu olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının karşısında ise güçlü bir insanlık cephesinin kurulduğunu, Filistin'deki insanlık dramının sona erdirilmesi için sokaklarda, cadde ve meydanlarda bu insanlık cephesinin sesini yükselterek Filistin davasına destek vermeye gayret gösterdiğini ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin hem halkıyla hem kurumlarıyla ilk andan itibaren Filistin davasının yanında yer aldığını ve insanlık dramının sona erdirilmesi için bütün gücüyle gayret gösterdiğini vurguladı.

Diplomasinin bütün imkanları kullanılarak İsrail'in durdurulması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, kalıcı ateşkes için bütün uluslararası alanda İsrail üzerine baskının artırılması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarını yeni bir seviyeye çıkardığını, açlığın bir silah olarak kullanıldığını dile getiren Kurtulmuş, yeniden kalıcı bir ateşkesin sağlanması, gıda başta olmak üzere acil insani yardımların Filistinlilere ulaştırılması için bütün insanlığın harekete geçmesinin önemine dikkati çekti.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ise, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı"nın en önemli ve güçlü toplantılardan birisi olarak kayda geçtiğini belirterek, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün kurumları ve halkıyla birlikte ortaya koyduğu dayanışma ruhunun, mücadele azminin her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi. Fattouh, Türkiye'nin bu mücadelesinin, Filistinlilerin hem kalbine hem de zihnine kazındığını belirtti. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Filistin, istanbul, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fattouh ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var?
Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama
Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun rotası belli oldu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun lig maçları ertelendi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
Yeni sezonda uygulanacak TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
20:21 Anlaşma sağlandı Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig’de Anlaşma sağlandı! Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig'de
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:31 Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
18:44 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
18:29 Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 16:59:13. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fattouh ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement