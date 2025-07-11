TBMM Başkanı Kurtulmuş: Srebrenitsa'nın utancı altında ezilen insanlık, Gazze'nin utancı altında daha fazla ezilmekte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Srebrenitsa'nın utancı altında ezilen insanlık, Gazze'nin utancı altında daha fazla ezilmekte

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Srebrenitsa\'nın utancı altında ezilen insanlık, Gazze\'nin utancı altında daha fazla ezilmekte
11.07.2025 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Srebrenitsa'nın utancı altında ezilen insanlık bugün açıkçası Gazze'nin utancı altında daha fazla ezilmekte, daha fazla büyük bir yükün altında kalmaktadır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Srebrenitsa'nın utancı altında ezilen insanlık bugün açıkçası Gazze'nin utancı altında daha fazla ezilmekte, daha fazla büyük bir yükün altında kalmaktadır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği soykırımın 30'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı. Bosna Hersek'teki savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında gerçekleştirilen anma programında konuşan Kurtulmuş, Srebrenitsa'da öldürülen soykırım kurbanlarının bulunabilen kemiklerinin toprağa verilebildiğini belirterek, "Srebrenitsa'nın insanlarına, Bosna Hersek'in halkına karşı ağır bir mahcubiyetin içerisindeyiz. Hepimiz bu mahcubiyeti hissediyoruz. Ama aynı zamanda soykırım meselesine sahip çıkmak ve Srebrenitsa'da yaşananları unutturmamak için uluslararası camianın değerli insanları olarak da her platformda sesimizi yükseltmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

11 Temmuz'un geçen yıl BM'de 'Soykırımını Anma ve Düşünme Uluslararası Günü' olarak ilan edildiğini anımsatan Kurtulmuş, kararın önemli bir adım olduğunu ancak geç kalınmış bir özür niteliği taşıdığını belirtti. Srebrenitsa'dan alınan derslerle bundan sonra benzer durumların yaşanmaması için gayret sarf edilmesi gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, "Bosna Hersek'in kurucusu, bilge lider Aliya İzzetbegoviç'in değerli sözünü hatırlatarak bu toplantıyı anlamlandırmak isterim, 'Sakın soykırımı unutmayın, çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' Modern zamanlarda üç tane önemli soykırıma şahit olduk. Bunlardan birisi Auschwitz, bir diğeri burası Srebrenitsa, bir diğeri de biz burada konuşurken Gazze'de devam eden Gazze soykırımı" diye konuştu. Kurtulmuş, çıkarılması gereken dersler arasında ilk sırada uluslararası camianın sessizliği olduğuna dikkati çekerek, "İkincisi, her üç soykırımın sorumluları da aynı tip insanlardır. Adolf Hitler'in, Ratko Mladiç'in, Binyamin Netanyahu'nun birbirinden hiçbir farkı yoktur, aynı davranışa sahip insanlardır. Üçüncüsü ise her birisinde etnik temizlik ile hareket edilmiştir. Karşısında düşman gördükleri halkı tamamen yok etmek üzere kurulmuş olan eylemlerdir" dedi.

Srebrenitsa'nın ardından Gazze'de şahit olunan durumun uluslararası hukukun metin olarak var olduğunu ancak hakikatte olmadığını belirten Kurtulmuş, "Çünkü adaletle hakikat arasındaki bağ kopmuştur. Adalet güçlüler tarafından esir alınmış, adalet, gücü olanların elinde bir oyuncak haline dönmüştür. Onun için diyoruz ki eğer soykırıma karşı çıkacaksak, bunun bütün temellerini ortaya koymak ve dünyanın hiçbir yerinde bir daha soykırım olmaması için birlikte hareket etmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, "Bugün buradaki tören her birimize çok şey öğretiyor. Buradaki tören, aslında 30 yıl sonra bile ancak bir ceset isimlendirilebiliyorsa düşünün ki yaşanan vahşet ne kadar büyük oranlarda… Burada soykırım işlendikten yıllar sonra çamurların arasından uluslararası camianın da desteğiyle cesetler çıkarılırken, korkarım ki şimdi aynı manzarayla yakın bir gelecekte de karşı karşıya kalırız" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de 60 bin kişinin öldürüldüğünü ve orada da bina yıkıntıları arasından binlerce isimsiz ceset çıkarılacağını aktaran Kurtulmuş, "Srebrenitsa'nın utancı altında ezilen insanlık, bugün açıkçası Gazze'nin utancı altında daha fazla ezilmekte, daha fazla büyük bir yükün altında kalmaktadır. Hep beraber, buradan, Srebrenitsa'dan geçmiş bütün soykırımların ağır yükü altında kalan insanlık adına, bu duyarlılığı gösteren siz değerli uluslararası camianın mensuplarıyla beraber bundan sonraki bütün soykırımları engellemek için bir dayanışma içerisinde olalım" vurgusu yaptı. Kurtulmuş, Srebrenitsa anneleri ve Bosna Hersek halkının ortaya koyduğu mücadelenin herkese örnek olması gerektiğini ifade ederek, "Her bir insan yaratılışta eşittir. Hiçbir insanın bir diğerinden hiçbir gerekçeyle üstünlüğü yoktur. Bunu bilerek, buna sahip olarak insanlığın bütün mirasına inşallah sahip çıkacağız" dedi.

Srebrenitsa soykırımının 30'uncu yıl dönümünde bugün 7 soykırım kurbanının defnedileceğini belirten Kurtulmuş, "Bugün defnedeceğimiz 7 Srebrenitsalı şehidi rahmetle anıyorum ve inanın ki ruhlarının bu salonda, bizlerle birlikte olduğunu biliyorum. Cenabıallah, Srebrenitsa şehitlerini rahmetiyle muamele etsin. Cennet-i Ala'da ağırlasın ve yeryüzünün en şerefli insanları olarak öte tarafta onları mükafatlandırsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, İnsan Hakları, Srebrenitsa, Politika, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş: Srebrenitsa'nın utancı altında ezilen insanlık, Gazze'nin utancı altında daha fazla ezilmekte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı Sivas'ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı
Okan Buruk’tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor
Bilecik’te iki ayrı noktada orman yangını Bilecik'te iki ayrı noktada orman yangını
Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz

14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
12:41
İlk görüntüler geldi İşte PKK’nın silahları yaktığı anlar
İlk görüntüler geldi! İşte PKK'nın silahları yaktığı anlar
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
20:04
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
20:02
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
20:00
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
19:58
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 15:24:54. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş: Srebrenitsa'nın utancı altında ezilen insanlık, Gazze'nin utancı altında daha fazla ezilmekte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.