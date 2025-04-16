TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Karaca" açıklaması: İç tüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağım - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Karaca" açıklaması: İç tüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağım

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CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Genel Kurul'da TİP'li Can Atalay hakkındaki AYM kararını okutmasıyla ilgili Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi. Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'in durumu nedeniyle Genel Kurul'un çalışmalarına ara verilmesi kararına rağmen Karaca'nın görevini kötüye kullandığını belirterek, "İç tüzükten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağım." dedi.

16.04.2025 19:09
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Toplantıda, dün gece kalp krizi geçirerek uzun süren bir ameliyat geçiren ve yoğun bakıma alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerine ilişkin konuşmalar yapıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Karaca' açıklaması: İç tüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağım

AYM'NİN CAN ATALAY HAKKINDAKİ 'HAK İHLALİ' KARARI OKUNDU

Konuşmaların ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, cezaevinde bulunan Gezi davası hükümlüsü ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği 'hak ihlali' kararını, Genel Kurul'da resmen okudu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Karaca' açıklaması: İç tüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağım

KARACA'YA TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TEPKİ

Karaca'nın AYM kararını okutması Meclis Genel Kurulu'nu karıştırdı. Meclis Başkanvekili Karaca'nın yetkisini aştığını ve görevini kötüye kullandığını belirten AK Partili vekiller Genel Kurul'u terk etti. Meclis'te AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tartışma çıkarken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da açıklama geldi.

"SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN DURUMU NEDENİYLE GENEL KURUL'UN TOPLANMAMASI KARARLAŞTIRILDI"

Kurtulmuş açıklamasında şunları söyledi: "Genel Kurul'un 16 Nisan 2025 tarihli 77'nci Birleşimi'nin açılmasından önce yapılan Danışma Kurulu Toplantısı'nda, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu münasebetiyle bugün Genel Kurul'da sadece grup başkanvekillerinin geçmiş olsun temennisinde bulunması ve akabinde Genel Kurul'un çalışmalarına devam etmemesi kararlaştırılmış, ayrıca 17 Nisan 2025 tarihinde de Genel Kurul'un toplanmaması yönünde bütün siyasi parti gruplarının oy birliğiyle Danışma Kurulu önerisi imzalanmıştır.

"KARACA'NIN EYLEMİ HEM YETKİ HEM DE YOK HÜKMÜNDEDİR"

Genel Kurul'da söz alan siyasi partilerin temsilcileri TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini sunmuştur. Danışma Kurulu'nda oluşan bu ortak iradeye rağmen birleşimin sonunda TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anayasa'ya, İç tüzük'e ve teamüllere aykırı olarak, Kâtip Üye Sibel Suiçmez'e Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında vermiş olduğu kararın hüküm kısmını okutmuştur. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Anayasa'ya, İç tüzük'e ve teamüllere aykırı olarak bir metni kâtip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir.

"HUKUKA AYKIRI BİR UYGULAMA"

Genel Kurul'da TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e bütün siyasi partiler tarafından geçmiş olsun mesajlarının verildiği oturumda teamüllere ve siyasi nezakete sığmayan bir davranışla TBMM hukuka aykırı bir uygulamaya maruz bırakılmıştır. Bu davranış aynı zamanda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in şahsına yapılmış bir saygısızlıktır.

Ayrıca; İç tüzük'ün 15'inci maddesine göre TBMM Başkanvekilleri, Genel Kurul birleşimlerini TBMM Başkanı adına yönetir. Başkanvekillerinin hangi birleşim ve oturumları yöneteceğini, gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında yer almasını ve gündeme girecek işleri TBMM Başkanı belirler. Hiçbir TBMM Başkanvekili, TBMM Başkanı'nın iradesi hilafına, temsil ettiği bu makamın yetkilerini kullanamaz. TBMM Başkanı tarafından belirlenmeyen herhangi bir husus, Genel Kurul gündemine getirilemez.

"YETKİLERİMİ KULLANACAĞIM"

TBMM Başkanı olarak Yüce Meclis'in saygınlığını korumak adına, hukuken yok hükmündeki bu tutumlarıyla görevlerini kötüye kullanan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Kâtip Üye Sibel Suiçmez'i kınıyor, haklarında Anayasa ve İç tüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Karaca' açıklaması: İç tüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağım
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Karaca' açıklaması: İç tüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağım
TBMM Başkanı Kurtulmuş\'tan "Karaca" açıklaması: İç tüzük\'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağım
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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Karaca' açıklaması: İç tüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Aa145394:
    AYM kararını okutmak AYM ye aykırı diyor Numan:)) Allah hem size hemde size oy verenlere akıl fikir versin 81 43 Yanıtla
    Süper Çocuk:
    Okuduğunu anlayamayan biri daha! TBMM, AYM Kararlarının okunduğu yer değil a be cahil. Bak TBMM Başkanı mala anlatır gibi anlatmış usulün nasıl olduğunu... Ama siz işinize gelmeyince M.Kemal'in kurduğu TBMM yi dahi tanımayacak,sabote edecek bir pervasızlıkta olduğunuz için size ne anlatılsa boş! 19 16
  • 032725:
    Vallahi hiç bir saygınlığınız yok, ha varsınız,ha yoksunuz. 68 14 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Niye Numan efendi utandımmi, sanmam 28 29 Yanıtla
  • 19191923:
    Yorum askıda kaldı,sonliboş haber!!!Niye yayımlamıyorsunuz? 17 8 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    aa bu habere trollerinize "chpli biri olarak" diye yorum yaptirmamissiniz 16 9 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    tüzüklerini kendine sakla .. büzük olmasın sonra 1 1 Yanıtla
  • GİANCANA:
    Bizde vatandaş olarak sizi kınıyoruz ama.... nerdeeee..... 0 2 Yanıtla
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